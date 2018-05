Opt studenţii clujeni, ajutor pentru locuitorii din Plopiș

Pentru al treilea an consecutiv, studenții clujeni se implică activ în dezvoltarea comunei Plopiș, iar în acest an, în intervalul 11-13 mai, 8 studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) au petrecut un weekend în câteva câteva gospodării rurale, unde i-au ajutat pe locuitori la munca în gospodării. Studenții s-au implicat în realizarea muncilor care erau specifice fiecărei gospodării, astfel că, într-o gospodărie din localiatea Făgetu, trei studente au dat o mână de ajutor la realizarea muncilor agricole unei locuitoare, iar la Iaz, un alt grup de studenți au ajutat-o pe Ligia Bodea să amenajeze câteva case cuprinse într-un nou proiect de promovare al satului tradițional sălăjean.

„În urma acestei experiențe am învățat cum se pot dezvolta comunitățile locale și cum pot accesa fonduri pentru dezvoltare, și, dincolo de alte noțiuni teoretice învățate la facultate și aplicate practic în cadrul acestei activități, am putut observa mentalități diferite ale oamenilor din zone diferite. În acestă zonă am întâlnit oameni foarte deschiși care se ajută între ei foarte mult, iar noi ne-am simțit foarte bine alături de ei. Oamenii ne-au primit cu brațele deschise și cu multă mâncare”, transmite unul dintre studenții participanți, Alex Petros.