Oliver Deobald, medicul care a parcurs pe jos miraculosul drum al Sfântului Iacob

Pe jos, 800 de kilometri în 33 de zile. Este povestea scrisă de Oliver Deobald, medic specialist ortodonţie si ortopedie dento-facială, care a pornit din Sudul Franței şi a ajuns până la Santiago de Compostela, un oraş emblematic pentru Spania.

A început traseul său de la graniţa Franţei cu Spania şi s-a finalizat în Nordul Vestul Spaniei, la Santiago de Compostela. Chiar dacă iniţial şi-a propus să facă acest traseu în 29 de zile, el a reuşit să-l parcurgă în 33 de zile, după ce au intervenit unele probleme medicale la un picior. Este un pelerinaj către mormântul Sfântului Iacob, unul din cei 12 apostoli. De obicei, ruta clasică este cea care porneşte dintr-un sătuc din Franţa. Sunt, de asemenea, rute alternative din Portugalia și din Sudul Spaniei.

Drumul Sfântului Iacob: pe jos până la mormântul întâiului apostol martir al creştinătăţii



Camino de Santiago este o rută care se parcurge în medie în peste o lună şi jumătate, plecând din Franţa şi traversând Pirineii în Spania pentru a ajunge la marginea Europei, pe stânca unde odinioară se credea că se termină Pământul. Punctul culminant al călătoriei iniţiatice este mormântul întâiului apostol martir al creştinătăţii, Sfântul Iacob de la Santiago de Compostela. Anual, mii de pelerini parcurg acest traseu. Alături de alţi zeci de pelerini, în acest pelerinaj a pornit şi Oliver Deobald, medic ortodont, care, pe lângă interesul manifestat în susţinerea profesiei pe care o are, a simţit această chemare, de a se alătura celor care, o dată în viaţă, parcurg acest traseu. A traversat graniţa cu Spania şi în 33 de zile a reuşit să parcurgă 800 de kilometri, până la Santiago de Compostela.

A simţit că acesta este momentul potrivit pentru a face acest pelerinaj

„A fost o chestiune spontană, chiar dacă mă gândeam că la un moment dat în viaţă voi face acest drum, undeva la 50, 60 de ani. În schimb, a fost un moment în care am simţit că trebuie să-l fac acum. Şi l-am făcut. Am rămas cu un mare sentiment de împlinire. Umblând, am avut mai mult timp să mă gândesc la lucruile care contează în viaţă cu adevărat. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am mers în acest pelerinaj”, a precizat Oliver Deobald.

Se spune că organisumul rezistă la efort, atâta timp cât şi mintea poate să urmeze provocarea respectivă. Dovada este însuşi Oliver, care nu a făcut o pregătire fizică prealabilă. Cu toate acestea, a făcut faţă tuturor provocărilor care au venit pe parcurs.

Uzbekistan, Sudan sau Coreea de Nord, câteva dintre călătoriile de suflet

Cât despre cine este Oliver Deobald, el se descrie ca fiind o persoană simplă, care iubeşte călătoriile. El preferă ţări care pot să-i aducă experienţe noi, având culturi diferite. „Sunt o persoană simplă care îşi iubeşte meseria, iubeşte viaţa şi iubeşte foarte mult călătoriile. Încerc să călătoresc de fiecare dată, oriunde pot. Până în prezent am fost în foarte multe ţări. Recent, am fost în Uzbekistan, Sudan, iar în noiembrie mi-am propus să ajung în Coreea de Nord”.

Oliver nu exclude ca pe viitor să reitereze traseul şi să pornească într-o nouă călătorie. Până atunci, însă, spune tuturor despre experienţa vieţii lui. „Îi încurajez pe toţi să facă acest lucru o dată în viaţă, măcar pentru că oamenii îşi vor descoperi astfel propria persoană şi vor realiza cât de asemănători suntem cu toţii şi foarte uşor se va scăpa de prejudecăţi. Devii o persoană mai deschisă la minte şi îţi lărgeşti orizonturile”, completează Oliver.

Oliver a avut parte de o primire călduroasă din partea echipei de medici cu care lucrează la Zalău. Cu toţii l-au felicitat şi i-au transmis aprecierile pe care le au faţă de el şi faţă de asumarea unei asemenea experienţe.