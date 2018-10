Oficialităţile şi politicienii sălăjeni au ieşit la vot

Sâmbătă şi duminică, în 6 şi 7 octombrie, românii au fost chemaţi la Referendumul privind modificarea Constituţiei României şi redefinirea noţiunii de familie. Populaţia a fost chemată la urne pentru a răspunde cu DA sau NU la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”

Printre sălăjenii care s-au prezentat la urne s-au numărat oficialităţi şi politicieni, reprezentanţi ai majorităţii partidelor.

Florin Florian: Votul e un drept, dar şi o obligaţie

„Votul e un drept al nostru, al tuturor, dar şi o obligatie, în acelaşi timp. Având în vedere că poporul român e cunoscut pentru tradiţiile şi pentru credinţa pe care le are, consider că tema familiei pentru noi, românii, reprezintă un subiect important. Cred că ziua de azi este oportună pentru a insera în Constituţie şi pentru a spune, fără echivoc, că familia tradiţională ocupă un loc important pentru noi”.

Primarul Ionel Ciunt, la vot cu familia

Printre primii care s-au prezentat duminică dimineaţa la secţia de votare nr.3 din Zalău s-a aflat şi primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt. Acesta a fost însoţit de familie.

„Este foarte important să participăm la vot. Astăzi (n.r. ieri) a trebuit să votăm fiecare pentru tot ceea ce credem că e bine. Dacă la Adam, Dumnezeu femeie i-a făcut, atunci eu personal apreciez că familia trebuie întemeiată între o femeie şi un bărbat. De votul nostru depinde şi viitorul comunităţii noastre şi al societăţii româneşti, în general”, a precizat Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău.

Primarul Ionel Ciunt a fost cel de-al 91-lea alegător care şi-a exercitat dreptul de vot la secţia nr. 3. Aici se aflau înscrişi pe listele permanente 1.641 de zălăuani.

Viceprimarul municipiului Zalău Fazakas Nicolae: un vot pentru „valorile creştine”

Viceprimarul municipiului Zalău Fazakas Nicolae şi-a exercitat dreptul de vot încă de sâmbătă. El s-a prezentat la secţia de votare nr. 9 din Zalău, amenajată la Sediul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj. Conform declaraţiilor făcute la ieşirea de la urne, votul său în cadrul referendumului a fost dat pentru promovarea valorilor creştine.

„Consider că este importantă participarea la vot deoarece este un referendum iniţiat de cetăţeni. Consider că ceea ce este normal trebuie să se regăsească în Constituţie şi să nu fie interpretabilă problema căsătoriei. Eu, în general, sunt pentru lucrurile care aduc progres, însă atâta timp cât acestea nu se abat de la valorile creştine. Cu votul meu, practic, aş dori ca aceste valori creştine să fie caracteristice societăţii noastre”, a spus Fazakas Nicolae, viceprimarul municipiului Zalău.

Viceprimarul municipiului Zalău, Teodor Bălăjel : „Un vot pentru generaţiile viitoare”

„Azi am venit la vot pentru mine, pentru familia mea şi mai ales pentru cei care vor urma după mine. Eu am venit la vot, din 1990 încoace, de câte ori am fost chemat să votez. Am votat pentru preşedinţii acestei ţări, pentru parlamentarii noştri, pentru parlamentarii europeni, am votat pentru conducerile locale şi judeţene. Azi suntem chemaţi să votăm pentru noi. Îndemn tinerii, în special, să facă acest lucru. Mă bazez pe gândirea lor, pe puterea lor de acţiune şi analiză. E momentul să dăm o judecată dreaptă pentru valorile noastre fundamentale”.

Seres Denes, un vot pentru generaţiile viitoare

Însoţit de soţie, deputatul Seres Denes s-a prezentat la vot la Secţia de votare nr. 9 din municipiul Zalău. Deputatul a declarat că a votat în virtutea dreptului şi a obligaţiei civice pe care o are fiecare cetăţean. În al doilea rând, îşi doreşte păstrarea valorilor creştine şi transmiterea acestora către generaţiile viitoare.

„În primul rând, este un drept şi o obligaţie civică, în al doilea rând, este un respect faţă de acei semnatari care sunt peste trei milioane și care au cerut acest lucru de la Parlament, ca prin referendum să statuăm ceea ce ei au cerut. În al treilea rând, eu sunt adeptul unui set de valori pe care le-am moştenit, le ţinem şi încercăm să le predăm şi viitoarelor generaţii. Sunt nişte valori pe care societatea nostră trebuie să şi le asume şi pe care trebuie să le predăm copiilor noştri, altfel această societate nu are cum progresa”, a precizat deputatul Seres Denes.

Adrian Popan, preşedinte PMP Sălaj : „Dreptul la vot trebuie exercitat”

„Eu întotdeauna am fost un militant al prezenţei la vot. E un lucru câştigat în 1989 la Revoluţie şi eu consider extrem de important acest drept la vot democratic. Pentru asta am considerat necesar să vin la vot şi îndrum pe toată lumea să participe, cu toate că, în opinia mea, acest referendum nu reprezenta o prioritate. Dar, dacă aceasta este voinţa Alianţei care este la putere, trebuie să ne exprimăm opţiunea la vot”.

Deputatul Lucian Bode a votat la Zalău

La referendumul ce vizează redefinirea familiei în Constituție a participat și deputatul PNL Lucian Bode, care și-a exercitat acest drept la Secția de votare nr. 1 din Zalău.

„Răspunsul meu îl dau într-o dublă calitate. În primul rând, de om politic. Este prima și ultima declarație pe care o dau pe subiectul referendumului în această campanie. Noi, ca partid, în momentul în care Coaliția pentru Familie a demarat această inițiativă, am semnat un protocol, un acord de colaborare pe care eu înțeleg să-l respect inclusiv prin prezenţa mea la vot. Odată ce peste trei milioane de români și-au exprimat prin semnătură susținerea pentru acest demers, PNL, în Parlament, în momentul în care legea care permite să avem vot la referendum a fost votată de peste două treimi dintre senatori, eu am o obligație politică să votez o lege în vigoare.

De asemenea, PNL a considerat și consideră că este extrem de important ca românii să se prezinte la referendum, dar să nu fie influențați sub nicio formă, pentru că este voința suverană a poporului și este o decizie care ţine de conștiinţa fiecăruia. Noi am considerat că partidele politice nu trebuie să interfereze cu acest demers. Am asigurat în toate secțiile de votare corectitudinea votului, așadar, prin toate demersurile noastre politice, am considerat că acest referendum, odată ce s-a ajuns în această etapă, trebuia să se desfășoare. Cât priveşte data, momentul, decizia Guvernului de a amâna până în acest moment, nu este responsabilitatea PNL. [...] În al doilea rând, ca cetăţean, în momentul în care avem o lege adoptată de Parlament, în momentul în care te uiţi la câtă dezbinare este în societate, câtă ură, câtă vrajbă e între români și clasa politică, care are un rol decisiv în a alimenta această stare din societate, eu cred că este important ca noi, în calitate de cetățeni care avem și responsabilități politice, să dăm un semnal că valorile fundamentale pe care este construită națiunea română trebuie să fie respectate”, a precizat deputatul PNL Sălaj, Lucian Bode.

Așadar, în cursul zilelor de sâmbătă și duminică o parte dintre zălăuani și-a exercitat dreptul la vot, răspunzând astfel, potrivit propriilor convingeri, la întrebarea dacă sunt de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament, care vizează modificarea articolului 48, alineatul 1 al Constituției, mai exact înlocuirea sintagmei „între soţi”, cu căsătoria liber consimţită „între un bărbat şi o femeie”.

Deputatul PSD Liviu Balint a votat de ziua lui

„În această zi minunată, am venit şi am pus ştampila pentru tradiţiile şi valorile româneşti. Am votat pentru normalitate, pentru familie, pentru viitorul copiilor noştri, pentru români şi pentru România. Doamne ajută!”

Vicepreşedintele ALDE Sălaj, Corin Penciuc: „Vom vedea ce doreşte poporul”

„E un test pentru societatea civilă, e o consultare a cetăţenilor şi e extrem de important ca fiecare să îşi exprime opinia într-o problemă importantă pentru societatea românească, în general. Au şi fost o serie de dispute, discuţii…rămâne de văzut ce hotărăşte poporul prin vot. Şi apoi Parlamentul.”