Obiective turistice care se pot vizita cu masina in Delta Dunarii

Principala “poarta de intrare” in Delta Dunarii este orasul Tulcea. Turistii care vin cu masina in Tulcea si doresc sa isi petreaca un sejur de cateva zile, au posibilitatea de a se caza la Pensiunea Akropolis, unde personalul asigura excursii Delta Dunarii la un pret convenabil, pe cele mai interesante trasee. Pentru a explora Delta Dunarii cu masina, turistii au posibilitatea de a opta pentru calea rutiera usor accesibila si asfaltata pana la Murighiol, Mahmudia si pana la Dunavat. Cei care sunt dispusi sa traverseze Dunarea cu Bacul, pot ajunge cu masina pana la Chilia Veche.

Explorarea Deltei Dunarii cu masina, de-a lungul Bratului Sfantu Gheorghe

Singura varianta pe care o au turistii care vin in Delta Dunarii si nu se pot dezlipi de masina, dar nici nu doresc sa opteze pentru trecerea cu bacul este drumul care incepe din Tulcea si continua pana in Dunavatul de jos.

Dupa plecarea din Tulcea, turistii ajung in localitatea Malcoci, avand ca si principal obiectiv turistic, Biserica Germana. In drumul lor cu autoturismul, turistii trec si prin localitatea Nufaru, Victoria si Baltenii de Sus. Baltenii de Sus este un important punct de plecare in explorarea Deltei Dunarii, de unde accesul se face numai cu barca. Pe asfalt, turistii vor trece prin localitatea Bestrepe cunoscuta pentru faimoasele podgorii, urmand sa ajunga in comuna Mahmudia.

Mahmudia este cea mai importanta poarta de intrare in Delta, detinand o rampa pentru lansarea barcilor la apa. Din Mahmudia se poate porni cu masina catre Murighiol, o localitate dezvoltata in jurul lacului cu acelasi nume. Ultima localitate este Dunavatul de Jos, o veritabila poarta de explorare a Deltei Dunarii, unde turistii isi vor lasa masina si se vor lasa purtati pe barca de apele leganate.

Principalele obiective turistice din Delta Dunarii, accesibile cu masina





In drumul turistilor cu masina prin Delta Dunarii, se pot vizita importante obiective turistice. Casa Pescarului din Mahmudia este una din cele mai importante locatii pentru pasionatii de pescuit, adunand numeroase obiecte functionale pentru pescuit si gospodarie din zona. Tot in zona, ruinele cetatii Salsovia pot fi vizitate de catre turisti. Construita in scop militar in perioada Imperiului Roman, aceasta cetate a fost erodata de factori naturali si distrusa in cel de-al Doilea Razboi Mondial. In apropiere de cetate, se afla si un celebru observator de pasari.

La iesirea din Murighiol se afla Manastirea si situl arheologic Halmyris, precum si complexul lagunar Razin-Sinoe. Ultima distanta ce poate fi parcursa cu masina de catre turisti este Murighiol-Dunavat, unul din cele mai frumoase sate pescaresti. Dunavat asteapta turistii care doresc cu adevarat sa simta spiritul Deltei Dunarii. Cei care se incumeta pe traseul catre Chilia Veche trebuie sa aiba aventura in sange si un autovehicul dotat complet. Peisajul de aici este salbatic, unic, iar cei care aleg sa se incumete pe acest traseu nu trebuie sa uite aparatele de fotografiat pentru ca pot intalni fazani, cai salbatici si alte animale si pasari, unele pe cale de disparitie.

Afla aici preturi si oferte pentru excursii in Delta Dunarii