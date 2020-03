Potrivit celor mai recente date prezentate de autorităţile sălăjene, în judeţ nu sunt cazuri confirmate de coronavirus. Nu sunt nici persoane suspecte care să necesite să fie ţinute în carantină.

În schimb, 251 de persoane se află sub monitorizare la domiciliu de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sălaj, toate fiind asimptomatice. 57 de persoane au ieșit din autoizolarea la domiciliu.

Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se întorc din zonele unde a fost confirmată prezenţa coronavirus. Carantina va dura o perioadă de 14 zile şi va fi organizată în spaţii special amenajate, puse la dispoziţie de autoritatea locală, în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică.

Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome dar au calatorit in ultimele 14 zile in regiuni sau localitati din zonele afectate de COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa, au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome si care au calatorit in zone cu transmitere comunitara extinsa, au intrat in contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus, membrii de familie ai unei persoane care se incadreaza in una din situaţiile menţionate. Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la data intoarcerii din calatorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoana simptomatica sau confirmata. In acest timp, vor fi monitorizate de catre medicul de familie sau, in lipsa acestuia, de catre Directia de Sanatate Publica.

Dacă un membru al familiei este in autoizolare, masura se aplica si pentru sot, sotie şi copii. Toti au obligatia de a nu parasi domiciliul în care se afla de la momentul autoizolarii.