NU ESTE INTERZIS EXPORTUL DE MIEI

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la Paști, iar crescătorii de oi sunt pregătiți pentru a vinde miei tuturor doritorilor. Fermierii sunt conștienți însă că, în acest an, vânzările vor fi mult mai mici din cauza pandemiei COVID-19.

Mieii româneşti nu lipsesc nici în acest an de pe mesele străinilor. Mielul autohton, care are preturi similare cu cele de anul trecut, este concurat in piete si in magazinele din Europa. Potrivit inginerului Ioan Cherecheș, criza provocată de coronavirus și restricțiile impuse în această perioadă nu interzice exportul de miei.