Noul proiect al Legii Pensiilor merge în Parlament, unde va fi dezbătut în procedură de urgenţă, a anunţat ministrul Muncii la finalul şedinţei de Guvern în care a fost adoptat actul mormativ. Noul proiect al uneia dintre cele mai importante legi are o serie de prevederi noi, dar păstrează, în acelaşi timp, o parte a vechilor reglementări.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că nicio pensie nu va scădea după recalculare, vârsta standard de pensionare nu va fi modificată, iar stagiul de cotizare va rămâne acelaşi. „Nicio pensie nu va scădea după recalculare. Nu se modifică vârsta standard de pensionare şi nici stagiul de cotizare”, a explicat ministrul Muncii. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menţine suma în plată.

Proiectul de lege prevede creşteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021, pentru ca, din anul 2022, să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe Valoarea Punctului de Referinţă. Astfel, valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 de lei în 2019; 1.775 de lei în 2020; 1.875 de lei în 2021. Din anul 2022, Valoarea Punctului de Referinţă se va indexa, anual, cu inflaţia şi 50 la sută din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Punctul de pensie va ajunge la 45 la sută din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, a precizat ministrul Muncii.

Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale, respectiv contributivitate, adică plată în funcţie de contribuţie, eegalitate, adică pensionari care au aceeaşi vechime, dar care au ieşit la pensie în momente diferite, primesc aceeaşi sumă de bani, solidaritate socială, adică generaţiile în activitate susţin, prin plata contribuţiilor lor, generaţiile de pensionari şi, în viitor, vor fi susţinute la rândul lor şi imprescriptibilitate, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie.

Noul proiect introduce sintagma contribuţii „datorate şi plătite”, pentru calculul pensiei. Asta ca urmare a faptului că, în trecut, au fost numeroase cazurile în care angajatorii nu achitau taxele către stat, a explicat Olguţa Vasilescu. Pentru a nu dezavantaja angajaţii, noua prevedere va fi luată în calcul doar pentru perioadele lucrate ulterior anului 2021, atunci când legea va produce efecte complete. Angajaţii nu vor fi penalizaţi pentru perioade lucrate anterior anului 2021, în cazurile în care angajatorii nu le-au achitat taxele.

Printre noutăţile pe care le aduce proiectul de lege se numără introducerea masteratului şi a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, pentru fiecare an de perioadă asimilată urmând a se acorda câte 0,25 puncte.

În paralel, proiectul de lege prevede şi debirocratizarea şi accesul online la informaţiile despre propriile contribuţii. Astfel, ANAF va transmite către Casa Naţională de Pensii Publice sumele datorate şi plătite pentru fiecare salariat. Cetăţenii se vor putea informa de pe site-ul CNPP cu privire la stagiul de cotizare realizat, venitul obţinut şi sumele achitate drept contribuţii. În cazul în care vor constata ca angajatorii nu le achită contribuţiile vor putea sesiza organele abilitate, a explicat ministrul Muncii.

Condiţiile speciale şi deosebite şi fostele grupe de muncă se păstrează şi, de asemenea, se creează baza legală pentru recunoaşterea altor locuri de muncă în condiţii speciale. De asemenea, au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la șase ani la un an pentru condiţii deosebite, şi de la doi ani la un an pentru condiţiile speciale. De exemplu, a explicat ministrul Muncii, pentru un an realizat în condiţii deosebite vârsta se reduce cu trei luni, iar pentru un an realizat în condiţii speciale vârsta se reduce cu șase luni. Ministerul Muncii precizează că, deşi propunerea partenerilor sociali a fost de a stabili un prag minim de patru ani de la care să pornească reducerea, proiectul a fost modificat în sensul că pragul minim este de un an atât pentru condiţii deosebite, cât şi pentru condiţii speciale. Dacă până acum, o persoană care avea perioade lucrate în condiţii de muncă în grupa a II-a sau deosebite de muncă mai mici de șase ani nu avea nicio reducere, aceasta va putea beneficia de acum încolo de această facilitate.

Potrivit ministrului Muncii, „impactul financiar va fi în anul 2019 de 8,4 miliarde de lei, în 2020 - 24, 8 miliarde, în 2021 - 58 de miliarde, iar în anul 2022 - 81 de miliarde”.