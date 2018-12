Nereguli constatate de ITM la operatorii de transport rutier

În urma unui control efectuat de inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj în perioada 19 – 29 noiembrie la opertatorii de transport rutier din judeţ, 3 transportatori au fost amendaţi , iar 26 au primit avertismente. Au fost controlaţi, în total, 20 de agenţi economici şi 78 de conducători auto. Amenzile au fost aplicate pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, pentru nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de munca prestate de fiecare salariat. Cuantumul total al amenzilor contravenţionale aplicate a fost de 26.000 lei. Deficientele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, refuzul angajatorului de a elibera salariatului extras din registru electronic sau adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată. Pentru aceste deficiente inspectorii de muncă au dispus masuri în vederea remedierii lor.

Campania privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislatiei si a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale s+a desfăşurat la nivel naţional. Motivele declanşării campaniei le reprezintă neconformităţile constatate cu ocazia controalelor efectuate la unii operatori de transport rutier cu privire la timpul de muncă prestat de către conducătorii auto, impactul social şi consecinţele în cazul unui accident rutier produs din cauza numărului mare de ore desfăşurate la locul de muncă de către conducătorii auto, precum şi a stresului la care sunt supusi, ecesitatea imbunatatirii conditiilor sociale ale personalului cat si a sigurantei rutiere prin urmarirea modului in care angajatorii respecta prevederile legale cu privire la timpul de munca si de odihna, repausul saptamanal, sarbatorile legale, munca suplimentara, munca de noapte, evidenta orelor prestate de catre fiecare conducator auto, acordarea drepturilor salariale si a concediului de odihna.

Obiectivele campaniei sunt, potrivit ITM, identificarea angajatorilor care utilizeaza munca nedeclarata si luarea masurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale; controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna; determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii, ale HG nr.905/2017 precum si ale legilor speciale din domeniul transportului rutier; cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca; diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale privind timpul de munca si de odihna; eliminarea neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate.