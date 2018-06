Mulțumim, Daniel Isăilă!

Selecționerul reprezentativei Under 21 a României a decis să accepte o nouă provocare, contractul lui cu Federația Română de Fotbal urmând să se încheie amiabil.În vârstă de 45 de ani, Daniel Isăilă a preluat selecționata U21 în decembrie 2016 și a strâns pe banca acesteia 6 meciuri oficiale, toate în preliminariile Euro 2019. Isăilă lasă echipa neînvinsă în Grupa 8 cu 3 victorii și 3 egaluri și cu șanse de calificare la turneul final de anul viitor.

De asemenea, antrenorul secund al lotului U21, Nicolae Constantin, va părăsi și el staff-ul pentru a-l urma pe Daniel Isăilă.



“Este cea mai grea decizie din cariera mea! Am lucrat extraordinar aici. Mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru șansa pe care mi-a oferit-o în 2016, iar acum, pentru înțelegere. De asemenea, le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, oameni din federație sau din staff. Jucătorilor le urez succes și sper să se califice la turneul final pentru că merită să fie acolo. Sunt niște băieți extraordinari, talentați și muncitori. Mulți dintre ei vor ajunge la echipa mare în viitor. Voi fi suporterul lor numărul unu de acum încolo! Hai, România!”, a spus Daniel Isăilă (situl Federatiei Romane de Fobal





Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în urma consultărilor care vor avea loc în cadrul ședinței Comisiei Tehnice, va înainta președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, propunerile pentru viitorul selecționer al reprezentativei Under 21.



Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Daniel Isăilă pentru activitatea sa la echipa națională Under 21 și îi urează mult succes în viitoarele proiecte!