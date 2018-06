Moţiunea de cenzură nu a trecut la vot

În plenul Parlamentului s-a dezbătut ieri moţiunea de cenzură depusă de liberali. Intitulată "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!”, moţiunea nu a reuşit să strângă un număr suficient de voturi pentru a trece. Parlamentarii PSD şi ALDE au fost în sală, aşa cum au stabilit dinainte că vor face, dar nu au votat, în timp ce UDMR a anunţat de dimineaţă că parlamentarii formaţiunii nu vor vota moţiunea.

PSD nu a avut emoţii la votul moţiunii

Moţiunea intitulată "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!” a fost depusă de PNL și susținută de toate partidele din Opoziție. Cu toate acestea, demersul nu a dat emoţii partidului de la putere. Preşedintele executiv al PSD Sălaj, deputatul Iuliu Nosa, declara, cu puţin timp înainte de vot, că moţiunea nu are nicio şansă să treacă. „S-a văzut după manifestările de aseară (marţi, n.red.) din stradă şi susţinerea pe care o are şi în rândul populaţiei domnul Orban că nu are nicio şansă (moţiunea, n.red.). Categoric nu va trece. Mai mult decât atât, numărul semnatarilor va fi mai mic acum decât cel al susţinătorilor. O parte din liberalii care au semnat şi-au anunţat adeziunea la alt partid politic”, spunea, ieri, Iuliu Nosa.

UDMR nu a susţinut moţiunea

UMDR a anunţat încă de ieri dimineaţă că nu va vota moţiunea şi că parlamentarii formaţiunii vor ieşi din sală la momentul votului. De altfel, liderul UDMR Sălaj, senatorul Seres Denes, declara, zilele trecute, pentru Sălăjeanul TV, că moţiunea vorbeşte despre demiterea Guvernului dar nu vine şi cu o soluţie, motiv pentru care nu o poate susţine. “Având în vedere impactul unei moţiuni de cenzură, care are ca scop schimbarea Guvernului, noi trebuie să cunoaştem în primul rând obiectivele şi conţinutul moţiunii de cenzură. Trebuie să cunoaştem şi pasul următor. Dacă pică Guvernul, ce urmează? În aceste condiţii, va trebui să cunoaştem exact dacă opoziţia are forţa necesară să acceadă la o nouă guvernare, care e componenţa, cine e prim ministrul şi care e programul de guvernare. În lipsa acestor informaţii, suntem dezarmaţi, în sensul că nu putem să votăm moţiunea dacă nu cunoaştem aceste elemente, care sunt foarte importante pentru a vedea şi continuarea. Nu e suficient să schimbi actuala guvernare, trebuie să vedem şi ce se întâmplâ după. În aceste condiţii, noi spunem că nu are nici un rost moţiunea. Nu putem aşa, de azi pe mâine, să aruncăm ţara într-un hău, fără să ştim pe ce mâini, la cine. Vă daţi seama că e riscant, nu poţi să te joci cu asemenea chestiuni”, spune liderul UDMR Sălaj, Seres Denes.

PNL ştia dinainte că, matematic, şansele să treacă moţiunea sunt aproape de zero

Preşedintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Boode, recunoştea şi el, înainte de vot, că, matematic, nu sunt şanse ca moţiunea să treacă. “După anunţul UDMR din această dimineaţă (ieri, n.red.), şansele ca moţiunea depusă de PNL să treacă sunt destul de mici. Pare o misiune imposibilă, în condiţiile în care, de două săptămâni purtăm negocieri cu toţi parlamentarii care şi-ar dori cu adevărat să scape ţara de acest guvern. În discuţii personale, majoritatea şi-au exprimat dezacordul faţă de modul în care e guvernată România. Din păcate însă, interesele personale au fost înaintea celor care ar fi trebuit să primeze, şi anume interesele românilor. (...)Matematica nu minte niciodată. Aritmetica arată că opoziţia are mai puţine voturi decât numărul necesar, adică 233, pentru a da jos Guvernul”, spunea ieri Lucian Bode.

Pentru ca moţiunea să treacă, iar Guvernul condus de Viorica Dăncilă să fi fost demis, era nevoie de votul a 233 de parlamentari, voturi pe care Opoziția nu avea cum să le adune decât dacă parlamentari de la PSD, ALDE şi UDMR ar fi votat în favoarea moţiunii. Concret, acum PSD și ALDE au împreună 250 de mandate, adică cu 17 mai mult decât le-ar fi necesar să îşi susţină Guvernul. De celalaltă parte, PNL împreună cu USR şi PMP au 152 de parlamentari, ceea ce înseamnă că 81 de parlamentari din partidele de la putere, de la minorităţi, independenţi sau din partidul lui Victor Ponta ar fi trebuit să voteze pentru demiterea guvernului. UDMR are 30 de senatori și deputați, minoritățile au 17, iar 15 parlamentari sunt neafiliați, dintre aceștia 11 fiind înscriși în partidul lui Victor Ponta.