Monografia Bădăcinului și a familiei Maniu a fost reeditată în anul Centenar

Cea de-a treia ediție a „Monografiei satului Bădăcin și a familiei Maniu”, al cărui autor este parohul Cristian Borz, a fost reeditată cu prilejul anului Centenar, o ediție ce cuprinde documente descoperite recent, ce dezvăluie viziunea pe care Iuliu Maniu a avut-o legată de dezvoltarea satului Bădăcin.

Motivația reeditării unei noi ediții a fost dublă, anunță autorul. Pe de-o parte, primele ediții s-au bucurat de succes, iar volumul nu se mai găsește decât foarte greu, pe de altă parte, Editura „Caiete Silvane” a dorit ca, în Anul Centenarului Marii Uniri, să ofere publicului cititor biografia celui care a avut o contribuție esențială la realizarea marelui act de la 1 Decembrie 1918.

„Am inserat și de această dată completări și detalieri acolo unde mi s-a părut necesar. Am extins capitolul «Documente» și am îmbunătățit substanțial «Albumul Foto». O adăugire importantă este aceea a «Contractului de Donațiune și a Memoriului privind proiectul pentru o biserică greco-catolică la Bădăcin» la care se adaugă și «Planurile proiectului». Aceste documente descoperite recent ne dezvăluie, în primul rând, viziunea pe care Iuliu Maniu a avut-o pentru dezvoltarea satului Bădăcin, precum și dorința de a-i aduce aici pe moșii și strămoșii săi, printre care Simion Bărnuțiu, Demetriu Coroianu, Iuliu Coroianu etc.

Îmi exprim speranța că și această ediție se va bucura de succes și va contribui la o mai bună înțelegere a locului și a rolului pe care familia Maniu din Bădăcin l-a avut în istoria României moderne”, precizează autorul volumului, pr. Cristian Borz.

Cea de-a treia ediție a volumului, revizuită și adăugită, a apărut la editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.