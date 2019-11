Modificări la legea sistemului unitar de pensii

În Monitorul Oficial al României din 14 noiembrie a fost publicată legea care modifică reglementările privind sistemul unitar de pensii publice.

În baza noii legi, pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, respectiv 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă.

Prin urmare, potrivit modificărilor aduse de Legea nr. 215/2019, se acordă un spor la stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate în condiții deosebite, după data de 1 aprilie 2001, de 4 luni pentru fiecare an realizat în condiții deosebite, față de 3 luni conform reglementării anterioare.

De asemenea, constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I și a II-a de muncă, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Persoanele care au lucrat cel puțin 5 ani în grupele I și a II de muncă au dreptul să li se ia în calculul vechimii în muncă, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe, un an și șase luni pentru grupa I de muncă sau un an și trei luni pentru grupa II de muncă.

Reducerile vârstei standard de pensionare prevăzute în noua lege se aplică începând cu data de 17 noiembrie 2019.

De asemenea, și în situația beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, în vederea trecerii la pensie pentru limită de vârstă, începând cu data de 17 noiembrie, vârsta standard de pensionare redusă se calculează conform noilor reglementări.