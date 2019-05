Ministrul Transporturilor promite sosea ocolitoare la Zalau, gara reabilitata la Jibou si autostrada prin Salaj

Aflat sambata, 11 mai, în vizită oficială la Zalău, Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a anuntat ca trei investitii extrem de importante pentru comunitate urmeaza sa prinda contur in perioada imediat urmatoare. E vorba despre cel de-al doilea tronson al soselei ocolitoare a municipiului, trei tronsoane din autostrada Transilvania si gara de la Jibou, care ar urma sa fie reabilitata. Ministrul Transporturilor a fost însoțit pe tot parcursul vizitei sale în Sălaj de directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Călin Forț, parlamentarii PSD de Salaj, prefectul Florin Florian, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, și Cristian Terhes, candidat PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.



In toamna ar putea fi semnate contractele de executie a lucrarilor la soseaua de centura a Zalaului

Legat de soseaua de centura, ministrul Transporturilor spune ca până la data de 25 mai, proiectarea și execuția lucrărilor la șoseaua ocolitoare a Zalăului, tronsonul II, va fi publicată pe SICAP. "Este un proces ireversibil. Sunt finalizate toate documentațiile, doar sa fie urcata pe SICAP. Iar acest lucru se va întâmpla până pe 25 mai luna aceasta", a afirmat ministrul Razvan Cuc în cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o la Zalau. Potrivit declaratiilor ministrului, în cazul în care nu vor exista contestaţii, în termen de 90 de zile de la depunerea ofertelor se vor putea semna contractele de execuţie a lucrărilor.

Se depun oferte luna aceasta si pentru trei trononsoane din Autostrada Transilvania

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat sâmbătă, 11 mai, la Zalău, că trei porţiuni din autostrada Transilvania, care străbat judeţul Sălaj, au ca termen de depunere a ofertelor a doua jumătate a lunii mai, alte două tronsoane urmând a fi scoase la licitaţie la sfârşitul lui iunie.

"Autostrada este, după cum ştiţi, împărţită în mai multe secţiuni. (...) Secţiunea Mihăeşti-Zimbor - 22 mai, depunerea ofertelor, procedura a fost lansată, aşteptăm depunerea ofertelor; secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului - 22 mai termen de depunere a ofertelor, procedură lansată, aşteptăm să vedem firmele care vin să depună oferte; secţiunea Nuşfalău - Suplacu de Barcău - 22 mai termen de depunere a ofertelor", a declarat Răzvan Cuc.

Alte două secţiuni, spune ministrul, Poarta Sălajului - Zalău - tunelul Meseş şi Nuşfalău - Suplacu de Barcău, vor fi scoase la licitaţie până la sfârşitul lunii iunie.

"Astea sunt termenele pe care Compania de Autostrăzi şi le-a asumat în faţa autorităţilor locale, în faţa primarilor, în faţa presei. Trebuie respectate”, a explicat ministrul Transporturilor.

Gara de la Jibou se reabiliteaza cu bani de la bugetul de stat





Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a declarat ca gara de la Jibou va fi reabilitata cu prioritate, tinand cont de faptul ca este un obiectiv foarte important pe partea de infrastructura feroviara. Initial, aceasta a fost inclusa intr-un pachet care prevedea reabilitarea si modernizarea a 47 de gari din Romania insa a fost scoasa de pe aceasta lista si trecuta pe cea a obiectivelor prioritare de investitii.

De altfel, dupa intalnirea avuta la Prefectura Salaj cu atutoritatile locale si judetene, ministrul Transporturilor a facut o vizită de lucru in teren, la gara din Jibou. "Gara Jibou este un obiectiv deosebit de important pentru infrastructura feroviară a zonei de centru și nord-vest a țării, nu doar pentru județul Sălaj. (...)Vom urgenta procedurile prin care cea mai importantă gară din județul Sălaj să fie complet reabilitată. Începând de săptămâna viitoare, cei responsabili au sarcină să efectueze cât mai urgent o expertiză, în funcție de rezultatele pe care le vom avea, ne vom apuca de treabă, pentru că banii există. Chiar dacă va fi vorba de un milion de euro, două, trei sau mai multe, acești bani i-am deblocat și gara Jibou a intrat pe o listă de urgențe. Am scos-o de pe lista celor 47 de gări care urmează să intre în reabilitări în viitor și am așezat această investiție pe un loc prioritar, pentru că am considerat că se impune un plan de urgență pentru acest obiectiv și nu se mai poate aștepta pe lista celor 47″, a spus Răzvan Cuc.





Razvan Cuc: “Ne-am saturat de smecheri!”

Razvan Cuc si-a exprimat dorinta de a vedea firme romanesti la munca, pe santiere. “Ce îmi doresc foarte mult este ca la aceste proceduri să fi depus oferte firme serioase, firme româneşti, care sunt convins că pot lucra în asociere la aceste obiective", a afirmat ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a lansat un atac la adresa unor firme straine care contracteaza lucrari in Romania, apoi castiga “bani nemunciti” din “claim-uri” sau subcontracteaza lucrarile si nu mai efectueaza platile.