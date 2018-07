Ministrul Sanatatii: Salajul e un exemplu bun de urmat in ceea ce priveste ingrijirea pacientilor cu boli rare

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a aflat azi intr-o vizita de lucru la Zalau. Aceasta s-a intalnit cu oficialitatile locale si cu sefii unitatilor de profil din judet pentru a vedea care sunt plusurile si minusurile sistemului medical in plan local. Dupa o sedinta la Prefectura, Sorina Pintea a vizitat Centrul Pilot de Referinta pentru Boli Rare NoRo Zalau, apoi Spitalul Judetean de Urgenta.

De altfel, Centrul NoRo gazduieste weekendul acesta workshop-ul “Retele Europene de Referinta”, un eveniment la care iau parte reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai autoritatilor locale si nationale. Printre subiectele abordate se numara situatia actuala a bolilor rare si a pacientilor cu un astfel de diagnostic, organizarea Centrelor de Expertiza si participarea lor Retelele Europene de Referinta.

Ministrul Sanatatii a declarat, cu ocazia vizitei pe care a facut-o la Centrul Pilot de Referinta pentru Boli Rare NoRo Zalau, ca judetul nostru este un foarte bun exemplu in ceea ce priveste ingrijirea pacientilor care sufera de boli rare. Sorina Pintea a declarat ca ceea ce a gasit la Noro a fost cu mult “peste asteptari”, laudand intreaga echipa pentru profesionalism, implicare si dedicare. Ministrul Sanatatii a promis ca va sprijini cat de mult va putea acest centru, in special financiar.

Cat despre implicarea asociatiilor de pacienti in ceea ce-i priveste pe bolnavii care sufera de boli rare, ministrul Sanatatii considera ca aportul acestoa este aproape vital, in conditiile in care informatiile furnizate de acestea sunt, adesea, mult mai valoroase decat cele pe care le pot oferi diferitele comisii sau functionarii din minister.

Centrele de Permanenta nu se vor defiinta pe banda rulanta

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a lamurit problema Centrelor de Permanenta, dupa ce in presa a aparut informatia ca acestea vor fi inchise. Ministrul a declarat, la Zalau, ca nu a spus niciodata ca acestea se vor desfiinta, doar ca legislatia va fi modificata in asa fel incat sa permita si acest lucru, daca e cazul.