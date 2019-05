Ministrul Sănătății condamnă șpaga

Prezentă la Zalău, alături de premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre criza de medici de medicină de urgență, dar și despre o mai veche meteahnă a sistemului: șpaga.

Ministrul Pintea a ținut să precizeze că șpaga va rămâne o problemă în sistemul de sănătate câtă vreme părțile direct implicate - medicul și pacientul, respectiv aparținătorul - nu vor renunța la acest prost obicei: "S-au făcut numeroase dezbateri vizavi de șpaga în spitale. Este, practic, un proces care se petrece între medic și pacient, sau între medic și aparținător. Dacă cele două părți nu o să înțeleagă - pornind de la cel care pseudo-cere (pentru că doar 2% condiționează actul medical, restul doar așteaptă) - că nu mai merge așa, atunci va fi foarte greu. Există cadru legal, există organe care pot să pedepsească acest gen de activitate. Din păcate - și ni s-a spus și la intrarea în spital - încă se mai practică. Eu credeam că acel proiect pilot pe are l-am inaugurat anul trecut, va fi preluat și de alte spitale și va face ca Zalăul să fie un exemplu, din acest punct de vedere. Cu toate că încă acest fenomen este prezent, din statistici rezultă că a scăzut numărul cărora li s-a pretins ori care au dat șpagă, plăți informale, le spune. Asta, din acel chestionar de feedback pe care noi îl avem și pentru care facem rapoarte pe care le încărcăm pe site-ul Ministerului. Pe de altă parte, din cei care spun că li s-a pretins, doar 2,3% au spus că sunt de acord să transmită mai departe reclamațiile lor către organele de anchetă".