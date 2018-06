Ministrul Sănătăţii anunţă că centrele de permanenţă ar putea fi închise

Centrele de permanenţă din toată ţara ar putea fi închise în viitorul apropiat. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că în ciuda existenţei acestor centre nu a scăzut numărul celor care se prezintă la Unităţile de Primiri Urgenţe, chiar şi atunci când problemele lor de sănătate nu sunt unele grave. Din contră, spune ministrul, în paralel cu existenţa centrelor de permanenţă a crescut numărul solicitărilor de la Urgenţe.

„În ultima perioadă, am făcut o analiză a acestor centre pentru că, în ultima perioadă, tariful crescând foarte mult, din punctul meu de vedere, şi responsabilitatea celor care lucrează acolo trebuie să crească. Făcând o analiză la nivelul ţării, numărul prezentărilor în urgenţă, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a crescut aproximativ cu 30 la sută, ceea ce este strigător la cer, nu mă feresc să o spun, în condiţiile în care, categoric, la numărul de cazuri crescute, creşte finanţarea unităţii de primiri urgenţe, creşte şi finanţarea centrelor de permanenţă. Eficienţă zero şi atunci urmează să promovăm un proiect de act normativ în care să şi desfiinţăm aceste centre pentru că în primul proiect era vorba doar de înfiinţare”, spune ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. La două zile după această declaraţie, ministrul a venit cu precizarea că e posibil să se închidă doar centrele de permanenţă considerate ineficiente.

Medicii spun că desfiinţarea centrelor de permanenţă va avea un impact negativ major

Medicii care lucrează în centrele de permanenţă spun că închiderea acestora ar avea un puternic impact negativ asupra populaţiei. Coordonatorul Centrului de Permanenţă Zalău, medicul primar Olimpia Moigrădean, spune că prin activitatea Centrului a fost redusă aglomeraţia de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean. De altfel, numărul celor care trec pragul Centrului de Permanenţă nu este unul de neglijat. „Până azi (ieri, n.red.), la nivelul Centrului de Permanenţă din municipiul Zalău au fost consultaţi 5.400 de pacienţi şi s-au asigurat tratamente pentru 2.401 persoane. Din cele 5.400 de consultaţii, au fost trimise către Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean 161 de cazuri. Cred că eficienţa Centrului de Permanenţă este foarte mare. Am degrevat Urgenţa, în prima jumătate a anului, cu un număr de 5.400 de consultaţii.(...) Facem consultaţii atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, asiguraţi sau neasiguraţi. Tratamentele, de asemenea, sunt gratuite. E singurul loc din municipiu unde se acordă tratamente gratuite după-amiaza şi în zilele de sărbătoare”, spune medicul Olimpia Moigrădean.

În plus, dacă nu ar lipsi vaccinul antitetanic, serviciile oferite de Centrul de Permanenţă ar putea fi şi mai multe. „O singură durere am: lipsa vaccinului antitetanic. Avem bani să-l cumpărăm dar nu avem de unde. Nu se mai poate cumpăra deoarece nu se mai distribuie prin farmaciile cu circuit deschis, doar prin farmacii cu circuit închis. (…) Din această cauză, plăgile, după ce le facem toaletele, uneori şi sutură dacă e nevoie, suntem obligaţi să le trimitem la Unitatea de Primiri Urgenţe, care e singura din judeţ ce are vaccin antitetanic”, susţine medicul.

Legat de declaraţiile făcute de ministrul Sănătăţii, coordonatorul Centrului de Permanenţă spune că situaţia instituţiei este incertă. „Aşteptăm acel Ordin de ministru. Nu ştiu dacă de la 1 iulie vom mai funcţiona sau nu. Eu cred că populaţia, nu neapărat a municipiului Zalău, ci a judeţului Sălaj, populaţia întregii ţări va fi afectată de desfiinţarea centrelor de permanenţă”, spune medicul Olimpia Moigrădean.

Centrele de permanenţă sunt salvarea sălăjenilor din comunele fără medici de familie

În judeţul Sălaj funcţionează în prezent patru centre de permanenţă: la Zalău, Cehu Silvaniei, Hida şi Crasna. Potrivit informaţiilor primite de la directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Olga Stana, Centrul de permanenţă Zalău, deschis în 2011, deserveşte bazinul Zalău, adică o populaţie de peste 65 de mii de locuitori. Centrul de permanenţă de la Cehu Silvaniei, înfiinţat tot în 2011, deserveşte patru localităţi, cu o populaţie de peste 15 mii de locuitori. Centrul de permanenţă de la Crasna, funcţional tot din 2011 deserveşte şase comune, cu o populaţie de peste 20 de mii de locuitori. Centrul de permanenţă de la Hida, deschis în 2013, deserveşte opt comune, cu peste 17 mii de locuitori. Utilitatea acestuia este cu atât mai mare cu cât două comune din această zonă, Cuzăplac şi Zimbor, nu au medic de familie. Autorităţile sălăjene au anunţat deja, de ceva vreme, că intenţionează să mai deschidă un centru de permanenţă la Şimişna, care să deservească aproape 12 mii de persoane, din opt comune. Şi în acest bazin există trei comune, Poiana Blenchii, Lozna şi Letca, fără medic de familie. De menţionat că serviciile centrelor de permanenţă se adresează oricăror persoane, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, şi indiferent dacă sunt sau nu înscrise la vreun medic de familie.