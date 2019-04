Minifarm pune la dispozitia clientilor sai 3 tipuri de carduri

Numarul tot mai mare de farmacii deschise pe teritoriul tarii denota faptul ca romanii au invatat ca trebuie sa aiba grija de sanatatea lor inainte de orice. O stare excelenta si o buna functionare a intregului organism asigura o viata lunga si linistita lipsita de probleme reale de sanatate.

Asa cum orice farmacist recomanda, toate medicamentele trebuie sa fie luate sub stricta supraveghere a unui medic. Chiar si banalele pastile pentru raceala pot cauza reactii adverse destul de severe daca nu sunt administrate conform indicatiilor. Acesta este principalul motiv pentru care toti pacientii sunt sfatuiti sa tina cont de sfaturile medicilor si sa nu incerce sa se vindece dupa ureche. Chiar daca leacurile din strabuni aveau efecte acum zeci de ani, in prezent medicina a evoluat extraordinar de mult si ar fi pacat ca oamenii sa nu invete sa profite de beneficiile pe care le aduce.

Minifarm – farmacii create pentru a oferi cele mai bune solutii pe piata farmaceutica

Unele dintre cele mai apreciate farmacii la nivel national sunt fara doar si poate farmaciile Minifarm. Aici pacientii gasesc un mediu profesionist, dar placut, cu oameni calzi si deschisi dornici sa raspunda tuturor intrebarilor. Mai mult decat atat, preturile sunt foarte mici astfel incat raportul calitate-pret se dovedeste a fi unul mai mult decat avantajos in special pentru pensionarii care nu dispun de un buget foarte generos.

Exista peste 63 de farmacii Minifarm si numarul acestora este in continua crestere, ceea ce ofera clientilor incredere in serviciile puse la dispozitie. Capitalul este unul 100% romanesc astfel incat oferta prezentata este perfect adaptata nevoilor si necesitatilor pacientilor romani care decid sa treaca pragul farmaciilor.

Carduri Minifarm

Pentru a-si premia clientii si pentru a le arata recunostinta, farmaciile Minifarm ofera 3 tipuri diferite de carduri, asa cum urmeaza:

· Cardul de fidelitate – cu acest tip de card, clientii au parte de o serie de discounturi la o gama variata de produse. Fie ca e vorba despre un produs farmaceutic, fie ca este vorba despre un produs cosmetic, clientii vor plati mai putin si vor putea sa se bucure in felul acesta de banii economisiti;

· Cardul Minifarm junior – sanatatea copiilor este extreme de importanta pentru Minifarm, motiv pentru care tinerii parinti au posibilitatea de a-si face un card junior cu ajutorul caruia toate retele destinate copiilor sunt absolute gratuite. Mamicile pot sta mai linistite stiind ca cineva este langa ele in perioade mai dificile ale celor mici;

· Cardul Black 50 – este un card personalizat care ofera posibilitatea achizitionarii produselor cu un discount de pana la 50%. Suna bine, nu? Clientii trebuie sa adune 5 puncte bonus pentru a putea intra in posesia unui astfel de card. Fiecare punct bonus se obtine in urma unor cumparaturi de minim 100 lei in oricare dintre farmaciile Minifarm din Romania.

Fara doar si poate, clientii au parte de o multime de surprize, dar si de o serie de discounturi care se traduc prin economisirea unor sume de bani. In orice moment, clientii pot avea parte de un sfat profesionist venit din partea echipei asa ca acestia nu trebuie sa ezite atunci cand vine vorba despre achizitionarea produselor farmaceutice.