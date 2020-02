Vremea va continua sa se raceasca. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul zilei cand pe arii restranse vor cadea precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va mai depune strat de zapada. Vantul va prezenta intensificari temporare indeosebi in cursul zilei, cu viteze de pana la 55...60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 3 grade, iar cele minime intre -9 si -7 grade.