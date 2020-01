Vremea va deveni apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros.. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 1 grad, iar cele minime, in crestere fata de noptile precedente, intre -4 si -2 grade. Izolat, in zonele joase, se va semnala ceata.