Vremea se va raci, devenind apropiata fata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii restranse vor cadea precipitatii predominant sub forma de ploaie ziua iar in partea a doua a noptii pe arii relativ extinse vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari temporare care la rafala vor atinge 50...55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 8 grade, iar cele minime intre -3 si 1 grad.