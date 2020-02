Vremea se va raci usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei cand pe arii restranse vor cadea precipitatii slabe predominant sub forma de ploaie. Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari temporare in cursul zilei cu viteze la rafala ce vor atinge 55...70 km/h ?i izolat 80...90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 8 grade, iar cele minime intre -2 si 0 grade.