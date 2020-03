METEO,23 martie 2020

Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare. Izolat, la munte cantitatile de apa pot depasi 10 l/mp. Se va depune strat nou de zapada indeosebi in zona de munte. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare cu viteze de 50...60 km/h, iar in zona montana inalta cu viteze de 70...90 km/h unde va viscoli ninsoarea determinand scaderea vizibilitatii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 4 grade, iar cele minime intre -6 si -4 grade.