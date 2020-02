Vremea va fi calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros. Izolat vor cadea precipitatii sub forma de ploaie in prima parte a zilei si in a doua parte a noptii. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 10 grade iar cele minime intre 0 si 2 grade.