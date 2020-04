METEO, 14 aprilie 2020

Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va prezenta innorari temporare in cursul zilei cand pe arii relativ extinse va ploua. La munte precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Noaptea cerul va deveni mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari temporare in cursul zilei de pana la 50..55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 9 grade, iar cele minime intre -3 si 0 grade. Dimineata local se va produce bruma.