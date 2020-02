Vremea va fi mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse, in partea a doua a zilei si in cursul noptii, vor cadea precipitatii predominant sub forma de ploaie. Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 10...15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare cu rafale de 55...65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 10 grade, iar cele minime intre 2 si 4 grade.