Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta, dar va fi rece in primele ore ale zilei. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul noptii. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 si 6 grade, iar cele minime intre -3 si -1 grad. Dimineata, in zonele joase, izolat vor fi conditii de ceata.