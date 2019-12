Vremea va fi rece, indeosebi dimineata si noaptea. Cerul va fi mai mult senin in zonele de deal, variabil in zonele joase unde izolat dimineata si noaptea se va semnala ceata asociata si cu depunere de chiciura. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 3 grade, iar cele minime intre -7 si -5 grade.