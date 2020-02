Vremea se va raci fata de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse se vor semnala ploi si cu caracter de aversa, care in cursul serii si al noptii se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare. Cantitatile de apa cazute vor cumula local 20...25 l/mp, izolat 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari temporare cu viteze in general de 50...60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 si 7 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -1 si 2 grade.