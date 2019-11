Vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi temporar noros si pe arii relativ extinse in cursul serii si al noptii va ploua. In zona montana inalta precipitatiile pot fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 17 grade, iar cele minime intre 7 si 9 grade.