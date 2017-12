Luptă între putere şi opoziţie pe tema bugetului pentru anul viitor

Deputatul PSD Iuliu Nosa crede că proiectul de buget pe anul 2018 va fi adoptat până în 21 decembrie.

Calendarul dezbaterii proiectului de buget pe anul 2018 a fost stabilit şi, potrivit deputatului PSD Iuliu Nosa, sunt şanse mari ca acesta să fie respectat.

„În cursul săptămânii trecute, Guvernul României a aprobat în şedinţă de Guvern bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2018, iar Birourile permanente reunite au stabilit luni graficul dezbaterilor în Parlament a celor două proiecte de lege. Astfel încât, începând de marţi, comisiile reunite de la Senat şi Camera Deputaţilor vor da avize pe ordonatorii de credit pe care îi au în subordine, iar în comisiile reunite de buget-finanţe vom începe şi noi dezbaterea proiectului de lege, astfel încât până sâmbătă să putem da votul final pe raportul proiectului de buget pe anul 2018. Începând cu săptămâna viitoare, din 18, vor avea loc dezbaterile în plenul reunit în aşa fel încât se intenţionează ca până joi, în 21 decembrie, să se dea votul final asupra proiectului de buget. Cred că acest lucru este posibil. Dacă totul se întâmplă conform graficului, unităţile administrativ-teritoriale vor putea să-şi aprobe bugetele în prima parte a anului 2018 în aşa fel încât să funcţioneze din acest punct de vedere cu bugetele aprobate”, a declarat deputatul PSD pentru Sălăjeanul.

Ca parlamentar al puterii, deputatul Iuliu Nosa nu a depus amendamente. „Nu am depus amendamente particulare. Din discuţiile pe care le-am avut până în acest moment, sunt convins că vor fi asigurate fondurile necesare funcţionării corespunzătoare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, vor fi asigurate fondurile pentru investiţiile la proiectele care fac obiectul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua, şi vor continua pentru noi, pentru Sălaj, şi lucrările de proiectare la autostrada Transilvania”, a precizat Iuliu Nosa.





Amendamente depuse de Seres Denes

Preşedintele UDMR Sălaj a depus o serie de amendamente la proiectul de buget, vizând finanţarea Consiliului Judeţean pe proiecte din sănătate.

Principalele amendamente depuse de liderul UDMR Sălaj vizează alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea secţiei de psihiatrie, a policlinicii şi a secţiei de chirurgie a Spitalului Judeţean, dar şi plata salariilor personalului neclerical.

„Aşa cum este uzual de fiecare dată la construcţia bugetului, grupurile politice parlamentare au posibilitatea de a depune amendamente care sunt discutate în primă instanţă în comisiile de specialitate şi, pe urmă, în comisia de buget-finanţe, ca apoi raportul să ajungă în faţa plenului. Având în vedere că bugetul consolidat are anumite prevederi care sunt greu de modificat, dar totuşi noi, din punctul de vedere al Sălajului, am încercat împreună cu Consiliul Judeţean să formulăm câteva amendamente care ar fi benefice pentru judeţul nostru. Şi aici mă gândesc în primul rând la sănătate, este vorba despre modernizarea secţiei de Psihiatrie a Spitalului de Urgenţă Zalău cu o sumă substanţială. De asemenea, este vorba despre Policlinică şi secţia de chirurgie, dotarea acestora şi modernizarea acestora. Precum şi câteva propuneri vizavi de culte, în sensul de a spori numărul personalului neclerical la comunităţi, în sensul că aceste comunităţi fiind mici, nu pot asigura plata slujitorilor bisericeşti. De asemenea, la nivelul Consiliului Judeţean se doreşte construcţia unui sediu administrativ, împreună cu Biblioteca Judeţeană, şi am dori ca cel puţin parţial această investiţie să fie finanţată şi de către bugetul de stat. De asemenea, avem o propunere de interes general la art. 6, alin. 7, prin care se preconizează ca la 31 decembrie 2017 acele excedente sau rezerve bugetare la nivelul autorităţilor locale să fie luate în considerare la redistribuirea sumelor la bugetul central către autorităţile locale, deci 50 la sută. Or, sunt situaţii şi situaţii. Bunăoară, în foarte multe cazuri sunt avansuri primite pentru realizarea proiectelor europene care nu sunt la dispoziţia autorităţilor locale şi au un scop precis, sunt predestinaţi pentru realizarea proiectelor europene. De asemenea, sunt acele sume care au fost ţinute în rezerva autorităţilor locale pentru a-şi achita la încheierea proiectelor sau la derularea proiectelor europene sau naţionale contribuţia proprie. Ori, e foarte greu ca înainte cu un an, în decembrie 2016, să iei în calcul sume care vor fi cheltuite în anul următor. Deci aici, noi dorim ca această chestiune să fie ori scoasă de tot, ori aceste sume să fie absolvite de acele prevederi care se constituie sub formă de avans pentru finanţarea diferitelor proiecte, fie naţionale, fie europene”, a declarat pentru Sălăjeanul deputatul UDMR Seres Denes.

Buget pentru asistaţi social şi salarii

Deputatul Lucian Bode spune că bugetul propus de premierul Mihai Tudose este unul axat pe asistenţă socială şi plata salariilor, fiind văduvite investiţiile.

În opinia liderului liberalilor sălăjeni, proiectul de buget propus de Guvern nu propune dezvoltarea României.

„Din păcate, bugetul pentru 2018, aşa cum este el propus în acest moment de Guvernul Tudose este un buget axat pe cheltuieli cu asitenţa socială, cheltuieli de personal, de funcţionare, cu salariile şi foarte puţin concentrate pe dezvoltare, pe investiţii. Practic, doar creşterea înregistrată la cheltuieli de personal este mai mare decât creşterea înregistrată, vorbesc de aproape 11 miliarde, la cheltuieli de dezvoltare. Vă dau un singur exemplu, infrastructura. Anul acesta a beneficiat de un buget ultra-nerealist. Practic, a fost majorat cu 61 la sută faţă de 2016, iar la prima rectificare au pierdut 44 la sută din bani. Majorarea la cheltuieli bugetare pe infrastructura de transport este de sub unu la sută, mai exact de 0,87 la sută. Iar la fonduri europene anul trecut şi-au propus să atracă 8,3 miliarde de euro, iar acum bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor din fonduri europene nerambursabile, mai exact autostrăzi, este de patru miliarde. Aşadar, povestea infrastructură-sănătate-educaţie, educaţie-infrastructură-sănătate este doar o poveste livrată într-un mod cât se poate de mincinos de premierul Tudose. Noi, în comisia pentru Transporturi, marţi dimineaţa, am început dezbaterea bugetului Ministerului Transporturilor şi îi voi spune domnului ministru că este un buget nerealist, un buget care nu va permite dezvoltarea infrastructurii în România. De exemplu, autostrada Transilvania, în 2017 a beneficiat de aproximativ 300 de milioane de euro, alocări bugetare din fonduri buget, respectiv credit de angajament, iar în 2018 se propune alocarea a puţin peste 200 de milioane de euro. Deci, iată, autostrada Transilvania pierde practic de la un an la altul finanţare, pierzând 100 de milioane de euro în raport cu 2017. V-am dat un singur exemplu. În concluzie, Partidul Naţional Liberal consideră că acest buget este unul care nu permite dezvoltarea României, un buget care nu alocă fonduri suficiente investiţiilor, din păcate alocă fonduri extraordinar de mari componentei sociale”, a declarat, pentru Sălăjeanul, deputatul Lucian Bode.