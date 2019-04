Ludovica Breban, noul preşedinte interimar al ALDE Zalău

Ludovica Breban, actual director executiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, filiala Sălaj, a fost desemnată preşedinte interimar al organizaţiei ALDE Zalău. Anunţul a fost făcut marţi, 3 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă la care au luat parte Valeriu Crişan, preşedintele ALDE Sălaj şi Ioan Mocan, vicepreşedinte al ALDE Sălaj.

Noul preşedinte interimar al organizaţiei ALDE Zalău este expert contabil autorizat, expert evaluator, consultant fiscal, lector CECCAR, lector furnizor de formare profesionala. ,,Am considerat că este momentul să nu mai stau pe margine şi să mă implic în viaţa politică. Cred că am ajuns la un nivel profesional care îmi oferă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea mediului economico - social şi de afaceri şi fac un apel pe această cale la colegii mei care îmbraţişează profesia liberală de a veni alături de noi şi împreună să schimbăm România în bine. De asemenea am o experienţă vastă în accesarea şi implementarea fondurilor nerambursabile încă de la fondurile de preaderare şi până în prezent. Noul proiect politic în care mă implic este o nouă provocare pentru mine şi sper să fiu susţinută atât de către colegii profesionişti cât şi de colegii de partid şi le mulţumesc tuturor celor care au încredere in mine ”, a declarat Ludovica Breban.

Liderul formaţiunii, Valeriu Crişan, a ţinut să precizeze că, încă de la preluarea conducerii organizaţiei judeţene a formaţiunii politice, a avut în vedere consolidarea acesteia prin constituirea de noi organizaţii locale în comunele unde încă nu erau organizaţii. ,,Acum, în prag de alegeri, pot să vă spun că am acoperit aproape întreg judeţul şi în proporţie de 80 la sută avem constituite organizaţii locale. Un punct important sau poate cel mai important în cadrul Organizaţiei Judeţene este Organizaţia Municipiului Zalău. În acest sens am adus în echipa noastră un lider, un adevărat profesionist, în persoana doamnei Ludovica Breban care va prelua Organizaţia Municipală Zalău şi împreună cu care vom trece mai întâi testul alegerilor europarlamentare , apoi prezidenţiale şi, cel mai important, alegerile locale. Cred cu tărie că avem nevoie în organizaţia noastră de un asemenea om şi cred, de asemenea, că putem construi împreună o echipă cu care să avem cele mai bune rezultate la alegerile viitoare”, a afirmat preşedintele ALDE Sălaj.

Valeriu Crişan: OUG 114 urmăreşte câteva lucruri bune şi necesare pentru români

Un alt subiect de discuţie abordat au fost modificările aduse Ordonanţei de Urgenţă 114/2018. ,,Ministerul Energiei a adus patru modificări Ordonanţei de Urgenţă114/2018 toate având scopul protejării consumatorilor casnici de energie electrică şi gaze din România. Prima modificare îi vizează pe consumatorii casnici de gaze naturale, prin faptul că producătorii de gaze naturale vor avea obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/ Mwh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori şi clienţi finali eligibili. Această măsură va permite menţinerea acestui preţ, fără riscurile unor creşteri viitoare incontrolabile, populaţia având astfel o predictibilitate în raport cu facturile la gazele naturale în perioada 1 aprilie 2019 – 28 februarie 2022.(...) În noua formă a OUG, am încercat să ţinem cont în modificările aduse OUG 114 atât de părerile reprezentanţilor domeniilor cu care am discutat, cât şi de realităţile din piaţă. Ideea OUG 114 este una bună pentru că ea urmareşte câteva lucruri bune şi necesare pentru români. În primul rând, vorbim despre reducerea dobânzilor bancare pe care românii şi companiile le plătesc la bănci. Spre exemplu, românii plătesc dobanzi la bănci semnificativ mai mari decat ceilalţi cetăţeni europeni. De asemenea, prin OUG se aduce la suprafaţă munca la negru din domeniul construcţiilor şi se ajunge la creşterea veniturilor din domeniu”, consideră Valeriu Crişan.

“Motorina şi benzina în Austria sunt mai ieftine decât în România, în condiţiile în care carburanţii sunt produşi în România şi redevenţa plătită către statul român nu a fost schimbată de la privatizarea Petrom şi până astăzi. In aceste condiţii opoziţia le plânge de milă investitorilor străini care fac profituri uriaşe pe spinarea românilor”, a adăugat vicepreşedintele ALDE Sălaj, Ioan Mocan, în contextul în care, spune el, în spaţiul public s-ar fi vehiculat, în mod eronat, faptul că OUG 114 ar avea efecte negative asupra mediului de afaceri şi va determina plecarea din ţară a companiilor străine.