Lucrări la reţeaua de apă şi canalizare, amânate la Şimleu Silvaniei

Primăria Şimleu Silvaniei nu va putea realiza lucrări de extindere a reţelei de apă şi canalizare în cursul acestui an

Cu toate că Primăria Şimleu Silvaniei are în vedere extinderea reţelei de apă şi canalizare a oraşului Şimleu Silvaniei, acest lucru nu se va putea realiza până cel mai devreme anul viitor, după cum a precizat primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Ing. Septimiu Ţurcaş, în cadrul şedinţei Consiliului Local privind aprobarea bugetului pe 2018. Conform acestuia, la nivelul oraşului, reţeaua de canalizare, apă şi gaze este aproape integral realizată, cu excepţia localităţii Pustă, a câtorva străzi mici din oraş şi a străzii 22 Decembrie 1989 care are doar pe jumătate reţea de canalizare şi apă şi nu are deloc introduse gazele.

„Orașul Șimleu Silvaniei, din punct de vedere al utilităților nu stă foarte rău, în condițiile în care o parte mare a orașului are rețea de apă și canalizare. [...] Încercăm să facem față cerințelor oraşului, chiar dacă există mult de lucru în oraș. Sunt şi zone în care nu există gaze, câteva străzi pe care nu există canalizare și aici avem un mare of, noi, alături de toate celelate orașe din Sălaj pentru faptul că suntem în etapa a doua a proiectului de POS Mediu care se amână exagerat de mult. Am fost absolut convins că pe sfârşitul anului viitor vom putea începe lucrările de extindere și reabilitare a canalizării și a apei din oraș, dar, din păcate, abia acum va ajunge proiectul la Comisia Europeană, va sta acolo câteva luni, deci, categoric, nu are niciun sens să ne amăgim, în acest an nu se va lucra pe această finanțare, decât în cel mai bun caz, anul viitor. Eu știu că este neplăcut pentru oamenii care nu au utilități să fii în anul 2019, la 100 de ani de la Marea Unire, să locuiești la oraș și să nu ai toate utilitățile”, precizează primarul oraşului Şimleu Silvaniei, ing. Septimiu Ţurcaş.

Aşadar, lucrările de extindere a reţelei de apă şi canalizare vor fi amânate până când Primăria Şimleu va obţine finanţare pe proiectul ce vizează toate cele patru oraşe ale judeţului Sălaj şi alte trei localităţi din judeţul Cluj.