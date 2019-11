Lucian Bode: “Vrem să facem Sălajul liberal”

A fost bucurie mare duminică seara în rândul liberalilor sălăjeni, imediat după aflarea rezultatelor parţiale de la turul doi al alegerilor prezidenţiale.

Preşedintele PNL Sălaj, ministrul Transporturilor Lucian Bode, le-a mulţumit sălăjenilor care au ieşit la vot, dar şi colegilor din organizaţie pentru implicarea de care au dat dovadă în campania electorală, şi a subliniat importanţa unor parteneriate cu celelalte partide de dreapta pentru construcţia unui Sălaj dezvoltat.

“Astăzi sunt convins că am pus bazele unei Românii normale.(…) Sunt convis că noi vom construi un Sălaj aşa cum ni-l dorim, nu un Sălaj cum, din păcate, este astăzi, pe ultimele locuri la nivel naţional, un Sălaj liberal. 2020 trebuie să aducă Sălajul pe locul pe care îl merită cu prisosinţă pentru că are oameni vrednici, are oameni bine pregătiţi dar, din păcate, judeţul nostru a fost ţinut captiv sub PSD de foarte multi ani. Am convingerea că acest vot înseamnă şi pentru noi o cărămidă extrem de importantă în ceea ce ne-am propus anul viitor, când ne dorim cu toţii ca Sălajul să fie liberal. Îi chemăm alături de noi pe toţi cei care ne-au susţinut astăzi, pe cei de la USR, pe cei de la PLUS, pe cei de la PMP şi, de ce nu, pe cei de la UDMR care au ieşit în număr mai mic în turul doi la vot, în unele comunităţi poate la jumătate decât au ieşit în turul doi la vot. Cu toate acestea, am văzut că sălăjenii au ieşit într-un număr mai mare la vot în turul doi decât în primul tur şi le mulţumesc. Toţi cei care îşi doresc un Sălaj fără PSD au uşa deschisă la PNL, Organizaţia Sălaj. Avem mult de lucru, avem mult de construit şi sunt convins că vom putea facea acest luctu cu partenerii cu care am discutat în ultimele zile foarte mult, ne-am întâlnit cu cei care conduc partidele de dreapta din Sălaj. Sunt convins că vom putea face împreună ceea ce ne-am propus, ceea ce şi-au propus şi ei, şi anume un Sălaj dezvoltat în care să ne dorim să trăim. Da, România s-a vindecat astăzi prin vot “, a declarat preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode, imediat după închiderea secţiilor de vot şi anunţarea primelor rezultate.