LIVING in functie de tipul de PERSONALITATE. Tie ce living ti se potriveste?

Livingul se afla, de obicei, in centrul unei locuinte, fapt pentru care acesta trebuie sa fie extrem de primitor si de frumos. De cele mai multe ori, aici isi petrec membrii familiei majoritatea timpului, aici se primesc musafirii, deoarece este o incapere spatioasa, in care se pot desfasura diferite jocuri sau activitati. Nu toata lumea are aceleasi idei cand vine vorba despre amenajarea camerelor unei case, deoarece totul depinde de personalitatea fiecarui om in parte. Astfel, este important sa stii ca stilul in care alegi sa-ti amenajezi camerele spune foarte multe despre tine. Iata cum trebuie sa arate livingul perfect, in functie de personalitatea ta:

1. Sangvinic Persoanele sangvinice sunt spontane, optimiste, prietenoase, cu o energie debordanta si cu un grad de impulsivitate aparte. Sunt gasite in cercurile restranse de prieteni, sunt mereu cu zambetul pe buze si cu un simt al umorului molipsitor. Daca te numeri printre acestea, inseamna ca iubesti sa-ti amenajezi casa in mod minimalist, pentru a ramane suficient de mult spatiu, pentru intalnirile cu prietenii. Iubesti piesele de mobilier care se strang si se extind la nevoie, motiv pentru care trebuie sa vezi oferta cu coltare extensibile de la Homelux. In plus, iubesti piesele de mobilier in nuante iesite din comun, care au capacitatea de a-ti scoate in evidenta personalitatea puternica si atitudinea pozitiva. 2. Flegmatic Flegmaticii sunt persoane analitice, care au capacitatea de a citi oamenii dupa expresia fetei sau dupa limbajul trupului. Mai mult decat atat, persoanele flegmatice sunt foarte buni ascultatori, sunt cunoscuti pentru abilitatile lor sociale, au o foarte mare putere de empatie si acorda o mare importanta detaliilor. Daca te-ai regasit in descrierea de mai sus, inseamna ca livingul tau trebuie sa fie foarte decorat si expresiv. Astfel, alegi sa iti colorezi livingul in nuante vii, acorzi o foarte mare importanta decoratiunilor si nu pui pret pe mobilier, deoarece consideri ca doua, trei pernute puse pe jos si o masa mica de cafea sunt suficiente pentru a primi musafiri.

3. Coleric Oamenii cu personalitate colerica sunt cei mai directi si sinceri, deoarece spun intotdeauna lucrurilor pe nume, indiferent de situatie. Sunt persoane perseverente, destul de rigide si dure in atitudine, cu o capacitate de strategie si analiza iesita din comun. Le caracterizeaza ambitia, inteligenta si provocarea. Daca te reprezinta caracterizarea de mai sus, inseamna ca gasesti mereu o solutie de a face livingul sa para mai spatios. Fie ca te folosesti de piese de mobilier extensibile, fie ca ai vaste cunostinte despre strategia culorilor, livingul tau pare suficient de mare, pentru o petrecere de proportii. Cumperi doar piese de mobilier utile si nu incarci camera cu decoratiuni supradimensionate. Stilul preferat de tine este cel retro, cu usoare inclinatii spre rustic. 4. Melancolic Melancolicii sunt persoane calme, rabdatoare, sensibile, grijulii, atente si foarte ordonate. In plus, sunt familisti convinsi, cu o serie de valori si principii stricte, de la care nu se abat sub nicio forma. Pentru tine, livingul perfect trebuie sa aiba un aer dramatic si luxos, cu o cromatica formata din nuante inchise. In livingul tau se pot gasi doua canapele identice, candelabre, tablouri vechi si numeroase poze cu membrii familiei. Pui accentul pe piesele de mobilier nonconformiste, pe decoratiunile sofisticate si pe asortarea perfecta a acestora. Avand in vedere cele prezentate mai sus, cand vei pasi de acum in casele amicilor, iti vei putea da seama imediat de tipul de personalitate al acestora. Nu ezita sa-ti expui personalitatea, pentru ca ea te defineste ca om. Sursa foto: Unsplash.com