Lansare de carte la Cristolț

La căminul cultural din localitatea Cristolț va avea loc luni, 25 martie, de la ora 14, lansarea cărții Liviei Cheșeli, „Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din comuna Cristolţ, judeţul Sălaj (1947-1949)”, volum apărut la Editura Caiete Silvane (Colecția „Memoria”, Zalău, 2019) cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

„Fiecare loc are un farmec şi o istorie proprie. O lucrare în paginile căreia se regăseşte o parte din viaţa trăită în suferinţă şi chin de foştii deţinuţi politici – Iulian Petrean, Ioan Pop, Trifan Moldovan, Simion Băbănaş şi Nicolae David – este nu numai un gest de recuperare istorică, ci şi un semn de recunoştinţă. Lucrarea îşi propune, pe baza valorificării bibliografice şi a propriilor cercetări, să ofere o imagine despre cei care au pus mai presus de toate idealul lor şi al naţiunii române. Prin lucrarea de faţă, am încercat să analizăm un episod al luptei mişcării de rezistenţă anticomunistă din comuna Cristolţ, judeţul Sălaj, integrat în marea mişcare anticomunistă din România, desfăşurată între anii 1944-1962. Cercetarea se bazează pe material documentar inedit existent în Arhivele CNSAS Bucureşti, a interviurilor realizate cu deţinuţii politici în viaţă. De asemenea, am utilizat lucrări generale şi speciale care au apărut după anul 1989, referitoare la mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România”, susține autoarea.