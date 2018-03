La Zalău au fost monitorizate câteva puncte de colectare a deşeurilor

45 de amenzi au fost date persoanelor care nu au folosit corespuzător punctele de colectare

În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Zalău s-a ridicat problema îmbunătăţirii serviciilor de curăţenie la nivelul oraşului, dar şi a responsabilizării locuitorilor în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei publice, iar în acest sens a fost iniţiată o activitate de monitorizare a cătorva puncte de colectare a deşeurilor. Punctele de colectare au fost supravegheate de echipaje ale poliţiei locale, iar în urma neregulilor constate au fost scrise 45 de amenzi.

„Ştiţi că în zona punctelor de colectare a gunoiului menajer întotdeauna sunt probleme, de accea am venit cu tot felul de soluții tehnice ca să eliminam anumite probleme. Ne-am propus să monitorizăm câteva puncte de colectare a deșeului menajer, iar pe parcursul a două zile am monitorizat trei puncte de colectare. Poliţia locală a stat în mașină având la îndemână mătură şi făraș și au urmărit modul cum decurge activitatea în punctele de colectare a gunoiului menajer şi cum exploatează cetațenii aceste puncte de colectare. Vreau să vă zic că în cele trei zile s-au dat 45 de amenzi, probabil unele au fost numai avertismente, iar altele au fost amenzi. În condițiile în care acei cetațeni nu au respectat regula, dar au acceptat să facă curățenie, să își ducă gunoiul și să îl pună în container, sigur că acelor cetățeni nu li s-a întocminit proces verbal. Dacă extrapolăm lucrul acesta și îl îmulțim cu 30 sau 90 vă dați seama ca în 72 am ajunge la 2000 de abateri, doar pe această parte, dar mai avem atâtea și atâtea activități”, a punctat viceprimarul Teodor Bălăjel în cadrul şedinţei.

În cadrul şedinţei a luat cuvîntul şi Directorul Poliţiei Locale, Călin Horvat, care a adus completări pe marginea acestui subiect şi a expus un scurt bilanţ pe anul 2017 legat de numărul sancţiunilor, amenzilor şi al avertismentelor date pentru neregulile constatate, astfel că, în 2017 au fost date 2110 sancţiuni din care 995 au reprezentat amenzi, iar 1115 au fost avertismente.

Aşadar, discuţia din cadrul sedinţei consliului local a avut menirea de a atrage atenţia cetăţenilor asupra importanţei colectării deşeurilor în mod corect şi, desigur, de a exprima o problemă a municipiului, cu scopul de a găsi soluţii de conştientizare şi implicare individuală.