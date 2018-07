La Titularizare e ca la …Bacalaureat

Examenul de Titularizare susţinut de cadrele didactice este, an de an, momentul în care realizăm că am fost, poate, prea duri cu elevii care au picat Bacalaureatul. Dascălii ne-au arătat, în ultimii ani, că şi un cadru didactic poate reuşi performaţa de a lua note de doi şi trei la examen. Asta în cazul în care nu dă bir cu fugiţii imediat după vederea subiectelor.

În Sălaj, la Concursul de Titularizare pe post din acest an s-au înscris 395 de cadre didactice, care au concurat pe 38 de posturi titularizabile sau devenite vacante pentru o perioadă determinată. Peste 40 de profesori au lipsit, iar la vederea subiectelor, aproape 50 de profesori s-au retras din concurs. Au participat, în număr mai mare la examen, educatoarele (95), învăţătorii (60), profesorii de educație fizică şi sport (28), profesorii de matematică (26) şi profesorii de limba şi literatura română (17). Contestaţiile s-au putut depune luni şi marți, iar soluţionarea acestora va avea loc în intervalul 18 –23 iulie. Rezultatele finale vor deveni publice în data de 24 iulie.

Un dascăl din doi a picat examenul de Titularizare în 2017

Anul trecut, rezultatele de la Titularizare au lăsat de dorit în judeţul Sălaj. Am văzut cadre didactice dornice să îşi asigure un post pe viaţă în învăţământ, dar care nu au fost în stare să ia nici măcar nota cinci la examen. În 2017, s-au înscris la examenul de Titularizare 386 de cadre didactice, dintre care 41 nu s-au mai prezentat, iar alte 41 au abandonat concursul după ce au văzut subiectele. Mai puţin de jumătate dintre candidaţi au luat nota de trecere pentru titularizare.

Au fost 133 de note între șapte şi 10, iar rata de promovare a fost de 46,50 la sută. 91 de cadre didactice au luat note între cinci şi 6,99, iar 60 de candidaţi au luat note între 1,70 si 4,99. În 2016, lucrurile au stat şi mai rău, pentru că am avut o rată de promovare la Titularizare de numai 39,24 la sută.

Pentru titularizare, adică angajare pe perioadă nedeterminată în învăţământ, candidatii trebuie să obţina nota șapte atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia la clasă. Pentru angajare ca suplinitor, adică pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină nota cinci atât la proba scrisă, cât şi la inspecţie.