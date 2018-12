La Jibou și la Șimleu Silvaniei drumurile sunt curățate și nu s-au înregistrat probleme în trafic

Cu toate că ninsorile din ultimele zile au adus și probleme în unele părți ale județului, la Jibou autoritățile și-au făcut temele la timp, iar vremea rea nu i-a prins pe nepregătite. Firma care se ocupă de deszăpezire a intervenit prompt pe toate arterele și drumurile secundare astfel că nu au existat incidente de niciun fel. În continuare, Primăria dă asigurări că firma care se ocupe de deszăpezire va face față și va interveni la fel de prompt ca și până acum pentru a evita orice fel de neplăceri în trafic.

„Am avut două zile pline, două zile grele, în care am intervenit câ cele două utilaje pe care le avem în dotare. Am lucrat zi și noapte și am reuțit să șinem, astfel, situația sub control. Nu avem drumuri blocate nici în satele aparținatăare, nici în Jibou. Suntem pregătiți din timp cu material antiderapant în cazul în care va fi necesar să intervenim în zilele care urmează ”, precizeză primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco.

La fel de bine s-a descurcat și Primăria Șimleu Silvaniei care a intervenit la timp și astfel au fost evitate situațiile neplăcute în trafic. Și la Șimleu firma care se ocupă de deszăpezire are pe stoc sare și este pregătită să facă față provocărilor vremii. În prima fază a intervenției de zilele trecute, utilajele au intervenit pe arterele principale care leagă cartierele orașului, după care au fost luate în vizor străzile aflate în pantă, cele care urcă spre Măgură, și nu numai.

„În zilele care au trecut am avut la nivelul orașului și a județului precipitații însemnate, dar care nu au ridicat problem la nivelul orașului. Eu mă bucur că firma cu care colaborăm pentru deszăpezire s-a descurcat foarte bine, mult mai bine decât în anii precedenți. Noi încercăm să intervenim în ordinea priorităților, am intervenit în primă fază pe drumurile principale și pe cele care sunt în pantă. Aproximativ 30 de ore au lucrat în continuu cei de la deszăpezire, iar pentru ridicarea crengilor și a copacilor rupți au intervenit inclusiv cei de la Poliția Locală alături de un grup de voluntari”, transmite primarul orașului Șimleu Slvaniei, Septimiu Țurcaș.