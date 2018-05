Jazz la Centru!

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj va găzdui o seară de jazz şi improvizații, cu Lucian Ban (pian) şi Abraham Burton (saxofon). Evenimentul va avea loc miercuri, 30 mai 2018, de la ora 19.00, în sala „Dialoguri europene”. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban aduce la Zalău, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în premieră absolute, ultimul său proiect, duetul BLACKSALT, ce prezintă pe „unul dintre cei mai mari saxofoniști tenori ai timpului nostru” (Todd Barkan, curator Lincoln Center NYC) – tenoristul american Abraham Burton. Un duet unic ce amestecă jazz-ul și improvizația cu influențe de muzică tradițională din Transilvania și Belize într-un concept și sound cu totul originale. Parteneriatul dintre cei doi muzicieni a început în 2006 la New York în clubul de jazz Kavehazsi; de atunci, cei doi jazzmani au susținut sute de concerte pe ambele părți ale Atlanticului, atât în duet cât și cu quartetul All Stars ELEVATION. Au editat împreună două albume pentru prestigioasa casă de discuri Sunnyside Records din NYC, producții ce s-au bucurat de acolade extraordinare în presa internațională: primul album „Mystery” înregistrat în concert la New York a câștigat o serie de BEST ALBUM OF 2013 din partea Jazz Journalists Association, iar în 2016 albumul lor „Songs from Afar” avea să câștige o recenzie de 5* (masterpiece) și să fie numit ALBUM OF THE YEAR în cea mai prestigioasă publicație de jazz din lume DOWNWBEAT Magazine, alături de mari nume ale jazz-ului contemporan. O altă publicație de renume internațional, All About Jazz, descrie colaborarea între Ban & Burton drept „un triumf al comunicării emoționale și muzicale”. Abraham Burton spune despre colaborarea cu Lucian Ban: „Muzica lui este printre cele mai creative pe care le-am cântat vreodată. Are multă emoție și trăire, are și un ritm propriu interior, curge foarte bine, este foarte lirică.” La rândul său, Lucian Ban consideră că „între mine și Abraham există o chimie muzicală și umană cu totul particulară. El este unul dintre cei mai mari cunoscători ai tradiției jazz-ului american și posedă un simț al melodiei uluitor, cu totul unic între muzicienii de jazz”.