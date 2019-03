Iuliu Nosa: Președintele Klaus Iohannis e déjà e în campanie electorală

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că este „aproape hotărât” să convoace un referendum odată cu alegerile europarlamentare, în data de 26 mai. Şeful statului spune că tema referendumului ar fi poziţia naţiunii române faţă de corupţie. De cealaltă parte, reprezentanţii partidului de la putere spun că preşedintele a intrat déjà în campanie electorală şi că europarlamentarele nu ar trebui suprapuse cu niciun referendum.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că se gândeşte serios la posibilitatea organizării unui referendum, în aceeaşi zi în care românii sunt aşteptaţi la urne pentru alegerile europarlamentare. Anunţul preşedintelui vine la scurt timp după ce Curtea Constituţională a decis că un referendum poate fi organizat concomitent cu europarlamentarele.

„Discuția a revenit și nu a revenit întâmplător. Am primit o lege care clarifica anumite aspecte tehnice, printre care pesediștii introduseseră un paragraf că odată cu europarlamentarele nu se poate organiza nimic altceva. Mi s-a părut suspect de aceea am contestat la CCR. Curtea mi-a dat dreptate. Am început să analizez cum ar fi dacă aș convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. (...)Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai.(…) Un referendum nu poate să producă o lege, dar poate să exprime atitudinea nației și asta vreau. Îmi doresc ca națiunea română să spună clar dacă mai poate să tolereze corupția și corupții sau trebuie să tragem o linie și să spunem stop”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

De cealaltă parte, deputatul sălăjean Iuliu Nosa consiseră că un referendum nu trebuie suprapus peste alegerile europarlamentare. Cât despre tema aleasă de preşedinte, Iuliu Nosa crede că o astfel de întrebare nu-şi are rostul, fiind evident că toată lumea se va pronunţa împotriva corupţiei.

“E decizia sa, dar nu-i văd rostul. Şi preşedintele Franţei a renunţat la ideea organizării unui referendum odată cu alegerile europarlamentare. Sunt două lucruri total diferite. Referendumul e pentru problemă de interes naţional, iar europarlamentarele sunt alegeri pentru Parlamentul European. E păcat să le amestecăm numai aşa, ca să obţinem câteva puncte procentuale în plus. (…) Şi ce să spunem? Că nu suntem de acord şi că trebuie înlăturată? Toată lumea o să spună că da, suntem de acord să luptăm împotriva corupţiei. Dar nu e suficient. Nu-i văd rostul pe un asemenea subiect. Am mai avut un preşedinte care a făcut aşa ceva şi ştim care a fost rezultatul. Urmăreşte pur şi simplu probleme de ordin politic, personale”, consideră deputatul PSD Iuliu Nosa.

Judecătorii Curții Constituționale au decis, pe 13 martie, că poate fi organizat un referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Ei au admis parțial solicitarea de neconstituționalitate a președintelui Klaus Iohannis. CCR a decis că prevederea legală prin care se interzice organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare este neconstituțională.