„Iuliu Maniu văzut de românii americani”, în anul Centenarului

Iuliu Maniu se află în centrul atenției autorului Vasile Pușcaș care semnează în anul Centenar al Marii Uniri volumul „Iuliu Maniu văzut de românii americani”, o carte ce ilustrează încă de pe copertă portretul lui Iuliu Maniu. Volumul face parte din Proiectul editorial dedicat Centenarului Marii Uniri realizat sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și tipărit la Editura „Școala Ardeleană”.

„Românii americani, adesea cu gândul la rădăcinile etnice și locurile lor de origine, au văzut în Iuliu Maniu întruchiparea celui mai curat și sincer patriotism, dragostea necondiționată față de Țară. La rândul lui, Maniu i-a privit pe românii americani ca pe niște căutători de drumuri noi care să ducă la prosperitate, democrație, civilizație înaintată”, precizează autorul volumului, Vasile Pușcaș.

Iuliu Maniu, în ziua în care împlinea 73 de ani și cu puțină vreme înainte de a fi arestat, transmitea un mesaj românilor americani, ce suna astfel: „Tot patriotismul, toate acțiunile voastre cetățenești, toată dragostea voastră trebuie să fie stăpânite de gândul că prin imensa jertfă a Statelor Unite ale Americii a fost desrobit de două ori Ardealul nostru și mai ales că în lupta noastră pentru libertate și democrație, pe care mai trebuie să o ducem cu toții, nu vom putea birui fără de sfatul și ajutorul acelei mari și nobile țări, care e simbolul libertății și al democrației adevărate”.

Despre autor

Vasile Pușcaș este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde susține cursuri de Relații Internaționale, Negocieri Internaționale, Negocieri Europene. Din 2011 este Profesor „Jean Monnet Ad Personam”, ia începând cu anul 2000 a predat și la „International University Institute for European Studies” (IUIES) în Gorizia/Trieste (Italia). Este membru în Board-ul mai multor organizații profesionale din domeniul Relațiilor Internaționale, precum Institutul de Diplomație Culturală din Berlin, European University Institute din Florența, Institute for International Sociology din Gorizia etc. Între 1991 și 1994 a fost diplomat al României în New York și Washington, D.C. Din decembrie 2000 și până la sfârșitul negocierilor de aderare cu UE (decembrie 2004) a fost negociatorul-șef al României, membru al Guvernului României. Între 2000 și 2008 a fost membru al Parlamentului României. Între decembrie 2008 și octombrie 2009 a fost ministru al Afacerilor Europene în Guvernul României.

Printre volumele publicate în cursul vieții se regăsesc: „Dr. Petru Groza – pentru o „lume nouă” (1985)”, „Al Doilea Război Mondial. Transilvania şi aranjamentele europene. 1940-1944” (1995), „Căderea României în Balcani” (2000) s.a.