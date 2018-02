Investiţii în sănătate: aparaturi noi la Spitalul Judeţean

Fundația Corporativă Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijină comunitatea locală prin îmbunătățirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Zalău (SJUZ), investind în dotarea cu echipamente medicale.

Acest proiect a vizat echiparea secţiilor UPU SMURD, Cardiologie și Reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean cu aparate medicale care vor contribui, atât la creşterea calităţii îngrijirii pacienţilor, cât și la salvarea de vieți. Fundația Corporativă Michelin are drept scop promovarea și susținerea operațiunilor umanitare și a actelor caritabile în domeniile mobilității durabile, sportului, sănătății, educației și solidarității, culturii și patrimoniului și ale protecției mediului. Astfel, a urmărit nevoile comunității locale și a decis să investească în echipament medical, îndeosebi de urgență, dotând spitalul cu manechin pentru suportul avansat al vieții cu simulator de funcții vitale alături de un defibrilator portabil. Pe parcursul acestui an, peste 500 de asistenți medicali din cadrul Spitalului vor beneficia de formare de specialitate specifică, conform obiectivelor stabilite în acest sens. În plus, spitalul a primit o bandă de alergare profesională pentru monitorizare la efort ce vine în sprijinul pacienților secției de Cardiologie, precum și un ecograf musculoscheletal, necesar investigațiilor pacienților secției de Reumatologie din cadrul Spitalului județean, estimate ca necesare la un număr de aproximativ 50 de ecografii pe lună.

„Este o bucurie foarte mare să începem anul marcând un moment atât de important precum echiparea secțiilor UPU SMURD, Cardiologie și Reumatologie. Scopul nostru este să ne implicăm în comunitățile din care facem parte și să susținem nevoile concrete ale acestora. De aceea suntem mândri că reușim prin această investiție să creștem șansele fiecăruia la supraviețuire și să asigurăm un trai mai bun pentru comunitatea din Zalău.” a declarat Philippe Legrez, Delegat General al Fundației Corporativă Michelin.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Zalău (SJUZ) oferă servicii populației întregului județ, numărul pacienților externați (spitalizare continuă) pe parcursul anului 2017 depășind 25.500, iar cel al pacienților (spitalizare de zi) fiind de peste 22.000. Pe parcursul aceluiași an, numărul de consultaţii în Unitatea de Primiri Urgenţe a depășit 48.000, iar cel al consultațiilor oferite pacienților în ambulatoriu a fost de peste 117.000.

Unitatea spitalicească are o structură complexă de specialităţi medico‑chirurgicale dispuse în 15 secţii, cu 15 compartimente în cadrul secțiilor și 6 compartimente de sine stătătoare. Dintre acestea, 17 secții și compartimente sunt unice la nivel judeţean. Spitalul are în structură 753 de paturi pentru spitalizare continuă și 30 de paturi pentru spitalizare de zi.

Începând cu anul 2010, Consiliul Judeţean Sălaj s-a alăturat eforturilor de modernizare a acestei mari unităţi spitaliceşti din judeţ, implicându-se activ în atragerea de fonduri europene, locale şi guvernamentale, dar şi a sprijinului unor companii private.