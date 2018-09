Întâlnire la nivel înalt pentru primarul comunei Valcău de Jos

„Vă felicit şi vă mulţumesc pentru înaltul profesionalism, devotament şi contribuţia Dumneavoastră pe care aţi oferit-o minorităţii slovace din judeţul Sălaj”, au fost cuvintele adresate de ambasadorul Republicii Slovace unui primar din Sălaj. Totul s-a petrecut într-un cadru festiv, cu ocazia Zilei Naţionale a Slovaciei, la sediul Consulatului din Oradea.

Ioan Roşan, primarul comunei Valcău de Jos, este cel care a avut onoarea de a fi felicitat de ambasadorul Republicii Slovace în România, Karol Mistrik. Potrivit oficialului sălăjean, această distincţie vine ca răsplată morală pentru faptul că la Valcău a fost refăcută crucea din Cimitirul Slovacilor din comună.

„Cu ocazia Zilei Slovacilor, am fost invitat de către Ambasada Slovaciei pentru 14 septembrie, unde este şi Consulatul Slovaciei. Nu ştiam pentru ce, însă acolo mi s-a adus la cunoştinţă că voi primi o scrisoare de mulţumire pentru mine şi Consiliul Local din partea ambasadorului Slovaciei. Acea scrisoare a venit ca răsplată morală pentru faptul că noi am refăcut Crucea din Cimitirul Slovacilor şi intenţionăm să împrejmuim şi să reabilităm cimitirul slovacilor. În urmă cu 100 de ani, aproape 40 de familii de slovaci locuiau pe teritoriul administrativ al comunei Valcău de Jos. În condiţiile vitrege, odată cu venirea comunismului, ei au fost forţaţi să plece, ba prin anii 50 unora li s-a dat foc la case. În 2007, cu legea 247, ei au cerut comisiei locale de fond funciar terenul respectiv, s-a aprobat pentru că era al lor. Pentru acest lucru şi pentru colaborarea pe care o avem cu minoritatea slovacă, am primit această scrisoare de mulţumire din partea ambasadei ca respect, atât eu, cât şi Consiliul Local Valcău de Jos”, a precizat Ioan Roşan, primarul comunei Valcău de Jos.

După ce a refăcut crucea din Cimitirul Slovacilor, în perioada următoare Primăria comunei Valcău de Jos îşi propune să împrejmuiască şi să reabiliteze cimitirul slovac din localitate.

Scrisoare de mulţumire

„Stimate domnule Roşan Ioan,

Permiteţi-mi ca prin intermediul acestei scrisori să vă felicit şi să vă mulţumesc pentru înaltul profesionalism, devotament şi contribuţia Dumneavoastră pe care aţi oferit-o minorităţii slovace din judeţul Sălaj şi din judeţul Bihor.

Am convingerea că bunăvoinţa, atenţia şi disponibilitatea pe care aţi manifestat-o faţă de minoritatea noastră se va desfăşura în continuare. În acest context, vă urez succes în toată munca profesională pe care o desfăşuraţi. Mulţumindu-vă încă o dată pentru tot sprijinul acordat şi exprimându-mi speranţa continuării bunei colaborări vă rog să primiţi expresia deplinei mele consideraţii.

Karol Mistrik, Ambasadorul Republici Slovace în România”