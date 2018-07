Inspecţia Muncii : În luna iunie, şase persoane au fost prinse muncind la negru

Pe parcursul lunii iunie 2018, lucrătorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare. Activitatea inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate in vederea descurajarii si diminuarii acestui fenomen, care in fapt, reprezinta tot o forma de evaziune fiscala.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 66 agenti economici dintre care 31 au fost sanctionati, aplicandu-se 6 amenzi si 53 avertismente. In urma controalelor au fost depistate 6 persoane care munceau fara a avea intocmite contracte individuale de munca, angajatorii fiind sanctionati contraventional.

Alte incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost : nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal ; nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat ; nerespectarea obligatiei de a elibera o adeverinta de vechime in munca la incetarea activitatii salariatului ; necompletarea elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale.

Cuantumul total al amenzilor contraventionale aplicate a fost de 32.800 lei.

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de 41 de agenti economici aplicandu-se 2 amenzi in valoare totala de 13.000 lei pentru neinstruirea salariatilor in domeniul SSM , respectiv lipsa verificarilor periodice ISCIR a echipamentelor de munca si 19 de avertismente.

Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la: lipsa instructiunilor proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate ; lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ; neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare; lipsa listelor interne de acordare a echipamentului individual de protectie; neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie .

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.