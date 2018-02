Inginerul Florian Neaga, o viaţă dedicată zootehniei

O viaţă dedicată zootehniei, aşa s-ar putea traduce activitatea inginerului Florian Neaga, cel care a modelat zeci de generaţii şi le-a transmis dragostea faţă de animalele din fermă.

Producţia de animale din judeţul Sălaj este strâns legată de numele inginerului zootehnist Florian Neaga. Datorită lui, Sălajul a ajuns în perioada comunistă printre cele mai importante zone din ţară care exporta viţei. Aceştia erau crescuţi în ferma pe care inginerul sălăjean a coordonat-o, o fermă de îngrăşat viţei.

Florian Neaga a fost şeful fermei IAS de la Bobota şi apoi a condus-o pe cea de la Şimleu Silvaniei. Întrucât prin activitatea desfăşurată a fost unul dintre cei mai buni specialişti în creşterea animalelor pe care i-a avut Sălajul, la ceas aniversar, respectiv la împlinirea vârstei de 80 de ani, unul dintre învăţăceii pe care acesta i-a avut, Ioan Cherecheş, i-a pregătit în semn de recunoştinţă o diplomă aniversară, o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate.

„Pentru întreaga activitate în domeniul creşeterii animalelor, ne-am permis ca din partea Ministerului Agriculturii, Direcţia Agricolă Sălaj şi Asociaţia „Ovis” Sălaj, să vă acordăm o diplomă de excelenţă. Am ţinut neapărat să facem acest gest acum, când împliniţi frumoasa vârstă de 80 de ani. În primul rând, pentru că aţi fost mentorul meu, de la dumneavostră am învăţat foarte multe lucruri, şi toate bune. Nouă, celor care am lucrat la dumneavoastră în fermă ca şi copii de liceu, ne-aţi fost ca un părinte”, a precizat inginerul Ioan Cherecheş, cel care i-a înmânat diploma de excelenţă inginerului Florian Neaga.

Ioan Cherecheş îşi aduce aminte cum în fiecare zi, la amiază, inginerul Neaga venea şi stătea de vorbă cu elevii. Îşi aduce aminte şi acum vorbele pe care acesta le spunea: „copii, viaţa este făcută să fie trăită, dar pentru asta trebuie să munciţi”. Rezultatul acestor vorbe este reflectat în numărul celor care, după ce au muncit la ferma agricolă coordonată de inginerul Neaga, au devenit oameni realizaţi.

„Eu am ţinut neapărat să vă mulţumesc, întotdeauna v-am considerat un apropiat şi un om care a contat foarte mult în formarea mea profesională. Dacă în viaţă am mulţumit cuiva, am mulţumit în primul rând părinţilor, apoi învăţătoarei pentru că mi-a pus peniţa în mână, iar ulterior profesorilor. Şi, nu în ultimul rând, de fiecare dată v-am mulţumit dumneavoastră pentru că aţi fost un om care pentru agricultura şi zootehnia românească a contat foarte mult”, a completat Ioan Cherecheş.

Puţină lume ştie că din mâna inginerului zootehnist au ieşit la export, în perioada comunistă, sute de vagoane cu mii de viţei îngrăşaţi. Fiind un foarte bun specialist a reuşit în acel moment să insufle o anumită concurenţă printre crescătorii de animale din judeţ şi nu numai.

Vizibil emoţionat de gestul făcut, inginerul Florian Neaga a mulţumit celor care s-au gândit la el. „Vreau să-i mulţumesc domnului Ioan Cherecheş pentru că am lucrat împreună şi am realizat multe în domeniul zootehnic. Generaţia dumneavoastră a fost formată din oameni care au înțeles ce trebuie să facă. Datorită oamenilor ca dumneavoastră lucrurile au evoluat, treaptă cu treaptă”, a precizat cel care a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani, inginerul zootehnist Florian Neaga.

Tinerilor cu care a intrat în contact de-a lungul timpului le-a insuflat respectul faţă de muncă. Mulți dintre aceştia au ajuns buni specialişti în toate domeniile - începând de la medici, profesori, ingineri zootehnişti, inginerul Florian Neaga fiind un îndrumător şi un deschizător de drumuri pentru cei mai tineri.

La împlinirea acestei frumoase vârste îi dorim şi noi inginerului Florian Neaga multă sănătate. La mulți ani!