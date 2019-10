Închisoare pentru un zălăuan beat și fără permis

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică, au pus în aplicare, marți, 15 octombrie, mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Zalău, pe numele unui bărbat de 39 de ani, din Zalău. Potrivit polițiștilor, fapta a fost comisă în municipiul Zalău, la data de 25 mai 2018.

Cel în cauză are de ispășit o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare pentru conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.