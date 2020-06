Încă doi șimleuani infectați cu CORONAVIRUS

Numărul cazurilor de coronavirus a ajuns la patru. Primarul Septimiu Țurcaș a anunțat într-o postare pe Facebook că doi dintre contacții femeii de 47 de ani, decedată în 9 iunie, au fost testați pozitiv.

În ceea ce îl privește pe primul șimleuan diagnosticat cu COVID-19, un bărbat de 51 de ani, acesta a fost declarat vindecat.

"Vă asigur, stimați locuitori ai orașului Șimleu Silvaniei, că situația, în ceea ce privește răspândirea bolii generate de COVID, este sub control. Nu sunt motive să intrați în panică, în acest moment nu intenționăm să închidem magazine sau scări de bloc. Împreuna cu toți responsabilii din Primărie, de la Spitalul Orășenesc suntem implicați permanent în implementarea măsurilor specifice pentru combaterea răspândirii acestui virus. Am făcut și vom face dezinfecții în mod regulat, am atenționat operatorii economici din oraș cu privire la obligativitatea respectării regulilor privind prevenirea răspândirii virusului", a transmis edilul.