În Sălaj au fost confirmate 92 de cazuri noi de tuberculoză în 2018

În cursul anului 2018, în Sălaj au fost depistate 92 de cazuri noi de tuberculoză, potrivit datelor de la Direcţia de Sănătate Publică, ceea ce reprezintă o incidenţă de 37,5 la o sută de mii de locuitori. Dintre acestea, 35 de cazuri s-au înregistrat în mediul urban și 57 în mediul rural. 5 cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat la grupa de vârstă 0-14 ani. Au fost examinate , în 2018, 2.524 de persoane suspecte , s-au efectuat 1.702 examene radiologice, 538 de examene bacteriologice , 87 de anchete epidemiologice, iar la 59 de persoane s-a iniţiat chimioprofilaxia.

Se urmăreşte eradicarea TBC până în 2023

În România, la sfârșitul anului 2017, erau în evidență 14.000 cazuri noi, 4.600 la femei și 9.400 la bărbați. La copiii cu vârste de până la 4 ani s-au înregistrat 280 cazuri la fete și 320 la băieți. S-au înregistrat 927 decese, 741 bărbați și 186 la femei. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat un program de lucru pentru perioada 2019-2023, în vederea eliminării tuberculozei .

Tuberculoza (TBC) este o boală infecto-contagioasă cauzată de bacilul Koch care se transmite de la o persoană la alta pe cale aeriană, mai rar digestivă, ce afectează de obicei plămânii, dar poate afecta și alte părți ale corpului, cum ar fi creierul, rinichii sau coloana vertebrală. Boala se transmite prin inhalarea microbilor răspândiți în atmosferă de către bolnav atunci când tușește, râde, vorbește, strigă, strănută, cântă sau scuipă, răspândind în jur particule de salivă. Suspiciunea de tuberculoză și prezentarea la medic se impune în caz de tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, pierdere în greutate, oboseală, febră (de regulă nu foarte mare), transpirații nocturne, durere toracică, dificultate la respirație, pierderea apetitului, tuse cu expectorație sanguinolentă. Factorii de risc pentru îmbolnăvire sunt fumatul, alcoolismul cronic, subnutriţia, SIDA, diabetul zaharat, cancerul, silicoza, tratamentele cu prednison, toate acestea ducând la scăderea rezistenţei organismului şi implicit la declanşarea bolii.Orice persoană care are simptome sugestive pentru TBC, mai ales tusea, trebuie să se prezinte la medic. Diagnosticul nu se pune numai pe baza examenului clinic şi al radiografiei, ci este necesară evidenţierea bacilului Koch în spută. Tratamentul tuberculozei constă într-o combinaţie de mai multe antibiotice (antituberculoase) pentru o perioadă de câteva luni, uneori chiar un an. Prescrierea tratamentului se face numai de către medicul specialist iar administrarea se face sub strictă supraveghere medicală. Chiar dacă bolnavul începe sa se simtă mai bine dupa câteva săptămâni de tratament, acesta trebuie continuat pâna la final, întreruperea acestuia ducând la recidiva sau cronicizarea bolii. Tratamentul tuberculozei este gratuit, indiferent de statutul de asigurat sau nu al pacientului dar şi că tuberculoza este o boala vindecabilă printr-un tratament corect aplicat.Tuberculoza poate fi prevenită prin vaccinarea BCG a nou născuţilor din maternităţi, prin adoptarea unui regim de viaţă sănătos care să includă o alimentaţie bogată în fructe, legume, carne, lactate, evitarea fumatului, a consumului excesiv de alcool, plimbări în aer liber, aerisirea încăperilor, evitarea aglomeraţiilor, odihna, respectarea normelor de igienă personală şi colectivă.