Implanturi dentare pentru o dantura perfecta

Pentru ca dantura ta sa fie perfecta, trebuie sa mergi la medicul stomatolog pentru examinari preventive cel putin o data pe an si chiar si copiii mici stiu despre asta. Dar nu toata lumea se poate forta sa mearga la stomatolog, deoarece exista teama sau pur si simplu, oamenii se gandesc la preturi implant dentar. Asa incep problemele grave ale dintilor care duc la pierderea partiala sau completa a acestora, iar cei care nu au dentitia complete, isi pot agrava problema dentara. Implanturile dentare si protezele pe implanturi sunt cea mai buna alternativa la protezele amovibile. Acestea permit fixarea perfecta a protezelor in cavitatea bucala.

Preturi implant dentar

Fara indoiala, instalarea unui implant este o placere scumpa. Cu toate acestea, exista mai multe modalitati de a economisi bani, si una dintre aceste metode este plata in 10 rate fara dobanda cu CardAvantaj. Instalarea de implanturi dentare te va costa mult mai putin decat protezele intregului maxilar. In plus, este mult mai usor sa te obisnuiesti cu protezele individuale, in timp ce o proteza completa este mult mai incomoda si necesita destul de mult timp pentru a te obisnui cu ea. La clinica dentara de implantologie Dr. Aristide poti beneficia de:

Calitate. Clinica dentara lucreaza de cativa ani in domeniul serviciilor stomatologice, asa ca, specialistii pot spune cu mandrie ca experienta si profesionalismul sunt o garantie a calitatii muncii lor.

Fiabilitate. Se lucreaza astfel incat, sa nu mai fie nevoie sa te intorci pentru remedieri.

Eficienta. Desi procedura de implantare dureaza mult timp, experienta si tehnologiile utilizate permit accelerarea procesului de implantare dentara intr-un timp cat mai scurt.

De ce este nevoie de implanturi dentare

Nimeni nu te poate obliga sa-ti introduci implanturi dentare in locul dintilor lipsa. De asemenea implantarea nu este un lux, ci o necesitate severa. Daca setul de dinti din gura este incomplet, sarcina pe stomac creste, deoarece el trebuie sa digere alimentele mestecate insuficient. Greutatea dintilor sanatosi creste si, prin urmare, se uzeaza mai repede. In timp, dintii adiacenti se pot deplasa intr-un loc gol si pot distruge perfectiunea muscaturii. In plus, se formeaza o atrofie osoasa dupa extractia dintilor. Daca proteza nu este instalata la timp, osul maxilarului va deveni de mai multe ori mai subtire. Modificari ireversibile apar aproximativ intr-un an. Prin urmare, este important sa faci implanturi dentare cat mai repede posibil.

Cum se inradacineaza implanturile

Clinica dentara Dr. Aristide ofera garantia duratei de viata lunga a implanturilor dentare. Sunt confectionate dintr-un aliaj biocompatibil, fiind acoperite cu un compus care nu este susceptibil la oxidare. Producatorii insisi ofera o garantie de supravietuire de 98%. In ceea ce priveste longevitatea implanturilor dentare, producatorul insusi ofera o garantie de 25 de ani pentru tipurile de implanturi dentare care pot fi: coroana total fizionomica CrCo/ceramica (capa metalica acoperita in intregime de ceramica), coroana Zicroniu/Ceramica Eco-Line (capa de zirconiu acoperita de ceramica Ivoclar), coroana Zicroniu/Ceramica Multilayer (capa de zirconiu acoperita de mai multe straturi de ceramica Ivoclar), coroana Zirconiu Anatomic (zirconiu frezat anatomic, cu finisaje din ceramica Ivoclar).

