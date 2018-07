Imobile de vânzare în Popeni

Dacă sunteţi interesaţi de o investiţie în apropiere de Zalău sau căutaţi un spaţiu care să se preteze activităţii de producţie s-ar putea să găsiţi rezolvarea în localitatea Popeni. Primăria Mirşid scoate la vânzare un grajd de peste şapte sute de metri pătrați şi un teren de aproape trei mii de metri pătraţi, în localitatea Popeni.

Terenul intravilan scos la vânzare de primăria Mirşid este intabulat şi are o suprafaţă de 2.937 metri pătraţi, iar grajdul are o suprafaţă de 793 metri pătraţi. Imobilele sunt situate în Popeni, au front la stradă şi sunt racordate la utilităţi. Primăria spune că preferă să vândă imobilele decât să le ţină în conservare, astfel încât acestea să ajungă să genereze profit pentru comunitate. „Terenul este la şosea, are acces la utilităţi - curent şi gaz metan -, iar pe viitor apă şi canalizare. E un grajd mai vechi, aflat în conservare la noi la primărie. Oricum şi oricât l-ai îngriji, în timp tot se deteriorează dacă nu e folosit. Grajdul se pretează pentru activităţi de producţie, ceva pe linie de montaj, de strungărie, de exemplu. Se pretează pentru afaceri. Evident, sunt intabulate”, spune primarul comunei Mirşid, Călin Bereschi.

Terenul şi grajdul se vând prin licitaţie publică în data de 26 iulie, la ora 10.00. Licitaţia se va desfăşura la Primăria Mirşid, iar preţul de pornire este de 191.800 lei, fără TVA.